U18世界盃／廖宏淵操桃猿小將、換投態度惹議　球迷狂點李洋出面

▲中華隊。（圖／棒協提供）

▲U18世界盃中華隊。（圖／棒協提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

U18世界盃棒球超級循環賽正於日本沖繩進行，中華隊昨（11）日在複賽首戰以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵在比賽中1次「換投動作」引發球迷強烈不滿，更因「投手調度策略」過激掀起熱議，賽後球迷在各大社群平台狂點名運動部以及部長李洋，希望他們能夠出面了解。

中華隊本場首局即陷亂流，游擊手許書誠發生連續失誤，先發投手劉任右單局丟掉4分，球隊士氣受挫，外界質疑廖宏淵未及時喊暫停，錯失安撫場上球員、化解緊張情緒的時機。

比賽進入6局下半，投手鍾亦恩遭韓國火力重創，失掉3分後，廖宏淵決定更換投手，但他僅向主審領取新球，並拋給接替的王奕翔，隨即轉身返回休息區，沒有上投手丘鼓勵或安撫場上球員，此舉被批評「讓球員自生自滅」，引發球迷大量撻伐。

球迷在社群平台寫道：「不想帶就滾出中華隊教練的陣容，Team Taiwan不需要你這種不會帶人的教練」、「跟李洋部長投訴」、「這陣容要贏確實不容易，主要還是教練態度問題」。

此外，投手調度亦成爭議焦點，樂天桃猿首輪新秀鍾亦恩在5日先發對中國投4局，9日又對德國登板，僅休息1天後再於11日出戰韓國，出賽頻率極高；樂天桃猿第5輪王奕翔則已累積3場出賽，包括6日對美國投1局、休息1天後對澳洲先發4局，再休息2天後對韓國登板，體能消耗巨大，連續操桃猿小將的調度也引發討論。

賽後廖宏淵再宣布，今（12）日下午對波多黎各將由樂天桃猿第3輪陳世展先發，且不設用球數限制，預期會讓他投到極限，對此球迷不滿至極點，在網上狂點運動部以及部長李洋：「這**國家隊總教練，李洋不出來講兩句？」「會長、辜董、樂天球團、新上任的運動部，你們真的能接受這樣？」「運動部不出來關心一下嗎？這明顯不適任還荼害選手耶。」

