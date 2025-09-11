佐佐木朗希復出在即　羅伯斯：所有選項討論中 季後賽布局成焦點

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）11日比賽前受訪時，對於因右肩夾擠症候群自5月進入傷兵名單的日本火球男佐佐木朗希，鬆口暗示未來可能進行角色調整，並強調所有選項都將被討論。

佐佐木朗希在9日於3A奧克拉荷馬城完成第5次復健登板，投出旅美後最快的101.6英里（約161.9公里），總計投4.2局，用球數達90球，被敲3安打失3分。

他在前4局僅被擊出1安打、無失分並送出8次三振，展現壓制力；不過在最後因體能下降導致球威與控球下滑，連失3分，但直球均速仍達159公里，顯示已克服復出過程中的一大課題。

原先計畫以先發身份復出，但道奇當前採取6人先發制，山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Black Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、希罕（Sheehan）表現皆佳，使佐佐木的定位成為新議題。

羅伯斯在9日就曾被問及是否可能改任中繼，他當時回應「什麼都有可能」，隔天進一步解釋說：「對朗希，對我們自己誠實是很重要的，他現在的狀態如何？我們的情況如何？對他來說什麼是最好的？對球隊來說什麼是最好的？這些問題必然會被提出，是該繼續以先發準備，還是改變角色？兩者都有理由；我們會把所有選項攤在桌上來討論。」

佐佐木去年休賽季透過入札制度由千葉羅德海洋轉戰美職，最終加盟道奇；大聯盟處子年截至受傷前出賽8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，最後一戰為5月9日對響尾蛇之戰，投至5局途中因右肩不適退場。

羅伯斯進一步透露，佐佐木已搭機返回洛杉磯，未來幾日將與球團高層會議：「朗希真的很棒，今天他會搭飛機回來，之後我們會進行討論，決定下一步，我預期數日內就會展開討論。」

當被問到是否會轉任救援，他說：「那也會是議題之一，我們會坦率地討論他和球隊的現況，找出對雙方最好的方式。」

至於10月季後賽戰力布局，他最後則表明：「那次的登板對道奇很重要，對朗希重拾自信也很重要。他能投出被期待的球速，這真的很好，但若要建立信任，他必須在這裡（大聯盟）展現實力，我們還有時間，但在接下來的數週內必須做出決定。」

根據規定，佐佐木的復健登板期限自8月14日算起30天，將於9月12日截止。9日的比賽幾乎等同於最後一次復健登板，若要回到大聯盟，道奇必須在已滿員的40人名單與28人出賽名單中騰出空間，此外，當前先發輪值表現穩定，使得佐佐木未來定位勢必成為討論焦點。