李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

▲盧震曾和李洋搭檔打國際賽擠進8強。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾與現任運動部長李洋在2022年丹麥羽球公開賽一起打進8強的盧震，驚傳有個人的大量裸照、影片被在網路上流傳，甚至出現他和女友的房事「激戰」側錄，期間盧震還會偶爾看向鏡頭，女方則看似不知情。

今年25歲的現任土地銀行羽球隊球員盧震，4月份剛拿下馬耳他羽球國際賽男子雙人組冠軍，不過近來，網路上卻出現他諸多的自拍照跟影片，幾乎都是一絲不掛入鏡，看得出他運動員的體格相當「健壯」！

▲盧震的諸多自拍裸照在網路上流傳。

而更震驚的是，除了他自己的裸照，其中還有多部他和女友的性愛影片，分別在不同房間、不同姿勢，其中女友還穿著性感內衣、眼睛綁上黑布，相當有情趣，而盧震看似都知道鏡頭的方向，不僅全程拍攝，不時還會看向鏡頭，表現出愉悅的樣子！這些影片和照片都在私密的Telegram社群中被大為流傳，由於女方大多都是側面和蒙眼入鏡，不確定是不是都為同一人。



