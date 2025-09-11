運動雲

>

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

盧震曾和李洋搭檔打國際賽擠進8強。（翻攝自李洋臉書）

▲盧震曾和李洋搭檔打國際賽擠進8強。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾與現任運動部長李洋在2022年丹麥羽球公開賽一起打進8強的盧震，驚傳有個人的大量裸照、影片被在網路上流傳，甚至出現他和女友的房事「激戰」側錄，期間盧震還會偶爾看向鏡頭，女方則看似不知情。

今年25歲的現任土地銀行羽球隊球員盧震，4月份剛拿下馬耳他羽球國際賽男子雙人組冠軍，不過近來，網路上卻出現他諸多的自拍照跟影片，幾乎都是一絲不掛入鏡，看得出他運動員的體格相當「健壯」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧震的諸多自拍裸照在網路上流傳。（翻攝自網路）

▲盧震的諸多自拍裸照在網路上流傳。

而更震驚的是，除了他自己的裸照，其中還有多部他和女友的性愛影片，分別在不同房間、不同姿勢，其中女友還穿著性感內衣、眼睛綁上黑布，相當有情趣，而盧震看似都知道鏡頭的方向，不僅全程拍攝，不時還會看向鏡頭，表現出愉悅的樣子！這些影片和照片都在私密的Telegram社群中被大為流傳，由於女方大多都是側面和蒙眼入鏡，不確定是不是都為同一人。


更多鏡週刊報導
國手不雅片流出／首度合作李洋丹麥公開賽闖16強佳績　「新版洋肉盧」盧震超狂背景曝光
獨家／王力宏有新歡？　實則友人胞弟的女友
獨家／77歲余天未雨綢繆！豪砸2500萬買墓園　「家族安身之所」準備好了

關鍵字： 鏡週刊李洋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

被說「在那邊拖」　林智勝懂鋒式幽默：不這樣講就不是陳大哥了

被說「在那邊拖」　林智勝懂鋒式幽默：不這樣講就不是陳大哥了

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

林智勝當教練隨隊一軍　葉總爆料有球隊要送東西

林智勝當教練隨隊一軍　葉總爆料有球隊要送東西

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

兄弟延長賽力退雄鷹　4比3險勝締造9局聯手無安打紀錄

U18台韓今對決！王牌左投先發抗韓　教練：想要打有一定難度

14年大聯盟生涯告終！　2016助小熊破「山羊魔咒」奪冠的瑞佐宣布退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

4兄弟4比3險勝！締9局聯手無安打紀錄

5U18台韓今對決！　左投劉任右先發抗韓

最新新聞

1台灣「最速火球男」林振瑋　列入秋季聯盟陣容

2查普曼神奇無安打紀錄告終

3大谷翔平下次先發將與施瓦伯正面交鋒

4前小熊303轟名將瑞佐宣布退休

5李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366