生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

記者楊舒帆／台北報導

味全龍徐若熙10日對戰富邦悍將，與張育成生涯首度正面交鋒。張育成在6局上轟出兩分全壘打助悍將反超，兩人同場較勁，成為WBC韓國隊教練團特別關注的焦點。

徐若熙在4局上被高捷敲出安打後，隨即又被張育成擊出二壘安打，接著范國宸高飛犧牲打追成1比2。6局上高國輝敲內野安打，張育成再補上一發中外野全壘打，一棒將比分反超為3比2。

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

此役前，徐若熙本季累計投96局，加上此戰先發滿4局，正式完成生涯首次百局里程碑。比賽現場吸引多支美、日球隊球探觀戰，包括道奇、大都會、樂天金鷲等隊，還有10日剛抵台的WBC韓國國家隊3名教練，除了總教練柳志炫之外，還有首席教練姜仁權、QC教練崔元豪以及投手教練金圓衡，親眼見證中職頂尖投打對決。

值得一提的是，這是徐若熙與張育成的生涯首度對決。首打席張育成擊出游擊滾地球出局，但隨後連兩打席長打都造成失分，其中全壘打更是悍將打者首次從徐若熙手中開轟。目前僅剩樂天桃猿與台鋼雄鷹尚未擊出對他的全壘打。

徐若熙主投6局退場，用了82球，被敲5支安打，包含1轟，奪4次三振，失3分，最快球速約150公里。

▲WBC韓國總教練柳志炫（右）率領兩位教練到天母觀察球員。（圖／記者楊舒帆攝）