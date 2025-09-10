雷納德沒加入湖人因「不想和詹皇同隊」　快艇豪賭至今依舊無冠

▲快艇積極補強，雷納德能否帶隊突破將成新賽季焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷納德（Kawhi Leonard）2019年率領暴龍奪下隊史首冠後，曾受到多隊追逐，當時湖人也一度成為熱門下家，不過《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）披露，雷納德拒絕加盟洛城的關鍵原因，是不想和詹姆斯（LeBron James）同隊，最終讓湖人在爭奪戰中淪為「第3選擇」。

雷納德最後選擇轉戰快艇，當時球團也在他點頭之前，付出巨大代價從雷霆換來MVP票選第3名的頂尖搖擺人喬治（Paul George），籌碼包括新科雙料MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與5枚首輪籤。這筆豪賭一度震驚全聯盟，外界曾期待雙星能打造洛城另一個霸權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷納德當年拒與詹姆斯同隊，最終選擇加盟快艇。（圖／達志影像／美聯社）

不過傷病始終是雷納德與喬治的最大敵人，兩人搭檔多年，卻連一次總冠軍賽都沒打進，與外界的期待落差極大。雷納德當年拒絕湖人的選擇，也因此常被拿來檢視。

在喬治上季出走後，快艇今夏持續補強，接連迎來明星砍將畢爾（Bradley Beal）、「控球之神」保羅（Chris Paul）、資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）和柯林斯（John Collins），再搭配2屆FMVP雷納德與3屆得分王哈登（James Harden），陣容深度不容小覷，若能在2026年成功奪冠，不僅能替快艇完成多年夢想，也能證明雷納德當年的選擇並非錯誤。