羅伯斯安心了！西語老師隔15場比賽再開轟　本季第3度單場雙響砲

「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（10）日代表洛杉磯道奇以先發第6棒、右外野手登場，在第2打席敲出相隔15場比賽的賽季第22轟，接著在第4打席再度開轟，完成本季第3度單場雙響砲。

比賽來到4局下、2人出局，道奇以3比0領先，T.赫南德茲鎖定科羅拉多洛磯先發投手馬奎茲（Germán Márquez）投出的內角球，完美掌握擊球時機，將球轟向中左外野看台。

Teoscar Hernández la mandó a volar. pic.twitter.com/Czh2wFY4wy — MLB Español (@mlbespanol) September 10, 2025

這支全壘打是繼8月21日對洛磯之戰後，相隔15場比賽，「西語老師」再度開轟，此前他陷入低潮，9月打擊率僅有1成左右，並且連續3場比賽未能擊出安打，這一發可說是擊碎低潮的突破口，隊友也向他灑葵花子慶祝，T.赫南德茲則回以燦爛笑容。

隨後他在第3打席敲出右外野安打；8局下，先是佛里曼（Freddie Freeman）轟出全壘打將比分拉開至6比1，緊接著T.赫南德茲再度開轟，締造單場雙響，整場比賽共敲出3安，這是自8月6日對聖路易紅雀以來睽違1個月再度單場猛打。

A two-homer game for Teoscar Hernández pic.twitter.com/nlkfVESF4e — MLB (@MLB) September 10, 2025

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後略顯安心說，「他在第1打席雖然擊出滾地球出局，但眼力與揮棒都很好，他這段期間不斷在機制與打擊策略上摸索，今晚終於看起來放鬆，身體和手的運用自然，眼睛也跟得清楚，沒有過度前傾，一切都很協調，能用2支全壘打和反方向安打作為成果回報，真的很好。」

當被問及是否看到「真正的T.赫南德茲回來」了，羅伯斯點頭回應，「我是這麼認為，他在右外野的守備依舊非常穩健，打擊上也有明確想法，只是之前沒有轉化成結果，今晚他整體表現非常出色，我相信他可以延續下去。」