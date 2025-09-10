運動雲

>

羅伯斯安心了！西語老師隔15場比賽再開轟　本季第3度單場雙響砲

▲▼道奇T.赫南德茲。（圖／路透）

▲T.赫南德茲單場雙響炮復甦。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）今（10）日代表洛杉磯道奇以先發第6棒、右外野手登場，在第2打席敲出相隔15場比賽的賽季第22轟，接著在第4打席再度開轟，完成本季第3度單場雙響砲。

比賽來到4局下、2人出局，道奇以3比0領先，T.赫南德茲鎖定科羅拉多洛磯先發投手馬奎茲（Germán Márquez）投出的內角球，完美掌握擊球時機，將球轟向中左外野看台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這支全壘打是繼8月21日對洛磯之戰後，相隔15場比賽，「西語老師」再度開轟，此前他陷入低潮，9月打擊率僅有1成左右，並且連續3場比賽未能擊出安打，這一發可說是擊碎低潮的突破口，隊友也向他灑葵花子慶祝，T.赫南德茲則回以燦爛笑容。

隨後他在第3打席敲出右外野安打；8局下，先是佛里曼（Freddie Freeman）轟出全壘打將比分拉開至6比1，緊接著T.赫南德茲再度開轟，締造單場雙響，整場比賽共敲出3安，這是自8月6日對聖路易紅雀以來睽違1個月再度單場猛打。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後略顯安心說，「他在第1打席雖然擊出滾地球出局，但眼力與揮棒都很好，他這段期間不斷在機制與打擊策略上摸索，今晚終於看起來放鬆，身體和手的運用自然，眼睛也跟得清楚，沒有過度前傾，一切都很協調，能用2支全壘打和反方向安打作為成果回報，真的很好。」

當被問及是否看到「真正的T.赫南德茲回來」了，羅伯斯點頭回應，「我是這麼認為，他在右外野的守備依舊非常穩健，打擊上也有明確想法，只是之前沒有轉化成結果，今晚他整體表現非常出色，我相信他可以延續下去。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇T.赫南德茲羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

羅伯斯得知佐佐木朗希飆162公里火球 驚喜讚嘆：Great！

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

傷後最快球速！佐佐木朗希3A第5場登板　首局飆161.6公里

【超壯觀】支持者迎接柯文哲成「超長隊伍」！　網驚呆：總統級見面會

熱門新聞

U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

大谷翔平「異次元貢獻」　隊友佩服拚勁太驚人：都想叫他回家

這是什麼球！？達比修有「魔球」再現　打者完全愣在原地

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

4投聯手21K！U18中華隊延長賽8比4險勝德國隊　攜1勝1敗晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投

2大谷異次元貢獻！隊友只想叫他回家

3達比修魔球！打者看傻眼三振

4體育班存廢　李洋親上火線表態

5最年輕部長李洋年薪600萬！　248億預算用途曝光

最新新聞

1李超撞臉哥哥林祖懷笑料不斷　

2李洋上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

3叫我Faki！林智勝笑稱喊教練罰錢做公益

4林智勝當教練隨隊一軍

5中華反曲弓女團勇奪世錦賽金牌

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長今正式上任

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366