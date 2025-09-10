運動雲

唐西奇入圍「最佳防守球員」　歐錦賽防守蛻變暫居抄截王

▲▼唐西奇。（圖／路透）

▲唐西奇（右）入圍「最佳防守球員」提名。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力洛杉磯湖人的斯洛維尼亞籍球星唐西奇（Luka Dončić）向來以進攻火力著稱，在防守端則時常遭到批評，不過在今年的歐洲籃球錦標賽中，他卻意外入圍賽會首屆「最佳防守球員」獎。

唐西奇在NBA生涯中長期扮演高使用率的進攻核心，常因投入較多心力在得分與組織而被批評忽略防守。然而，本屆歐錦賽他展現不同風貌，在場均攻下34分之餘，還能繳出3.2抄截，是目前賽會抄截王，另有0.7阻攻，展現了保護籃框的能力。

唐西奇與另外11名球員一同獲得歐錦賽最佳防守球員獎提名，評選名單中包含芬蘭籍爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）、喬治亞籍魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）、德國籍國王後衛施洛德（Dennis Schröder）、德國邦加（Isaac Bonga）、斯洛維尼亞穆里奇（Edo Murić）、土耳其博納（Adem Bona）等人。

觀察人士指出，唐西奇的轉變與體能管理密不可分，今年夏天他保持比往年更佳的身材與狀態，在比賽後段仍能維持高強度跑動，甚至多次出現全場壓迫與快速回防，除了身體條件的改善，他在比賽中的溝通也更為積極，無論暫停期間或場上指揮，都展現出成熟的領袖氣質。

這樣的進步，也讓湖人球迷感到欣慰，唐西奇新賽季將是湖人的絕對進攻核心，在經歷歐錦賽後，若他能將目前的防守專注度帶回NBA，將是紫金大軍一大利多，尤其在有詹姆斯（LeBron James）擔任導師的角色下，唐西奇有望逐步成為攻守兼備的全能王牌。

關鍵字： 歐洲籃球錦標賽歐錦賽唐西奇斯洛維尼亞最佳防守球員

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

