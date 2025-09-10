U18複賽賽程出爐！中華隊首戰硬碰韓國左投　留意隱藏版釜山大谷

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃11日起進入超級循環賽，賽程正式出爐，中華隊首戰將對上韓國隊，於11日晚間在糸満市西崎球場開打。12日面對波多黎各，將在午場回到主球場奧武山球場，13日再強碰地主日本隊。

中華隊以B組第二之姿晉級，B組第一是美國、B組第三是巴拿馬，超級循環賽將與A組前三名日本、波多黎各、韓國交手。

中華隊在預賽曝露最大隱憂是遭左投壓制，首戰韓國隊投手名單中有兩位左投值得關注。其中一位是唯一俱樂部出身的崔曜翰，來自龍仁市BC，在首戰對波多黎各的比賽中，中繼4.2局飆出8次三振。球探評價指出，雖然他身材並不算高大，但因出手點高、球速可突破145公里，有望成為韓職首輪指名的熱門人選。另一位左投是仁川高中的朴俊成，以穩定控球和變化球見長，同樣備受矚目。

此外，韓國隊還有名列外野手的二刀流左投河賢昇，控球不錯，擅長滑球，最快球速約148公里，被譽為「釜山大谷翔平」，目前僅高二的他，早已被大聯盟球探鎖定。他在對日本時中繼3.1局被敲1安打失1分，也不容小覷。

韓國隊除了三位左投需要留意之外，高二的二刀流嚴俊相日前在對義大利的比賽登板，後援2局飆出5次三振，均速約150公里，最快球速達153公里。申東健身高193公分，身材高大，放球點高，直球角度不俗，但曲球需要特別注意，他在預賽累計2戰投4.2局失2分。李太陽則以強烈的勝負欲與沉重的尾勁掌控比賽節奏，招牌是威力十足的直球，預賽出賽2戰、投3局無失分。上述3位投手曾在對義大利時聯手演出無安打比賽。

被視為王牌的朴俊鉉，最快球速可達157公里，不過在預賽對日本時遭到KO，僅投1.2局就被敲5支安打，失3分後緊急退場。朴智成球速約145公里，搭配銳利的曲球與變速球，預賽出賽2場、合計投2.2局無失分。側投金耀烈則出賽2場，累計7.1局僅被敲2支安打，無失分。不過他9日對古巴先發投5.1局，預計11日將受限於隔場限制。