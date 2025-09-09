3天兩度配出8局無安打　羅特維特大讚葛拉斯諾「打者絕不會開心」

▲羅特維特搭配葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日以3比1擊退科羅拉多洛磯，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出7局無安打、11次三振的壓制表現，本場擔任先發捕手的羅特維特（Ben Rortvedt）賽後大讚葛拉斯諾，「如果是打者，這絕對不是一場快樂的對戰經驗。」另外，他也成為3天內第2度配出8局無安打比賽的捕手。

首局面對打者時，葛拉斯諾與羅特維特2人以直球、伸卡球、滑球搭配曲球使用，展現出球速差與投球精準度的壓制力，連續讓3位打者三振。羅特維特表示，「他（葛拉斯諾）的曲球幅度大、球速慢卻非常銳利，打者在好球帶裡不得不在意這一球，再加上他的速球與臂展也讓人不得不尊重，這對捕手來說很有趣，但對打者來說就不是那麼開心了。」

羅特維特也表示，自己與葛拉斯諾仍在磨合期，「我們對速球的使用方式做了一點調整，出手點有變得更穩定了，起初我還在熟悉他，應該也看得出來，我有幾顆球沒接好，那時我們還沒完全進入同一個節奏，不過接下來逐漸變得更協調了。」

這已是羅特維特在道奇的第3場先發出賽，7日對巴爾的摩金鶯的比賽中，羅特維特就曾與山本由伸搭配，當時山本在8局2出局前持續投出無安打無失分的表現，今日比賽同樣也是8局無安打，羅特維特表示，「雖然最終還是被打出了安打，但我在過程中全力配球，就是希望球隊能贏下比賽，今天能贏下來真的很開心。」