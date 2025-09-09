蔡其昌談運動部掛牌　強調棒球體驗經濟與場館改善重要性

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒會長蔡其昌對於「運動部掛牌」充滿期待，直言這將有助於全民運動與競技運動的推展，最終核心都是「增進對選手的照顧」，同時也期許透過政策落實與基礎建設改善，讓更多人能參與運動，並提升台灣在國際上的能見度。

蔡其昌表示，感謝總統落實政策，讓台灣運動人口不斷提升，校園空間也逐步改善，「全民運動是首要任務，競技項目則能團結國人、增加國際能見度，讓世界看見台灣。」他強調，運動組織改革的最終目的，就是讓運動員獲得更完善的支持。

對於新任部長李洋的上任，蔡其昌比喻「要拿金牌比較容易，還是當部長比較容易？很難比較」，但肯定對方願意承擔責任，「運動員面對挑戰，他也選擇承擔，這值得給予高度祝福。」蔡其昌也以立委身份承諾，將持續在國會推動運動產業發展。

談到棒球，蔡其昌直言，棒球一直是國人關注的重點，「去年、前年總共爭取5億元，補助地方政府改善職棒場館軟硬體。」他指出，燈柱、排水系統已逐步改善，但國際賽所需的大螢幕仍不達標，未來仍需精進，同時也希望各球場能導入更友善的身障觀賽環境。

「職棒是一種體驗經濟，如果環境不友善，就很難推展。」蔡其昌期許各縣市長以「棒球市長」自許，積極改善轄內球場，中央也會持續協助爭取預算。他強調，棒球人口必須持續增加，基層社區棒球也要推展，「讓孩子都玩過棒球，長大就會成為球迷。」

至於「運動部」對國家隊的幫助，蔡其昌指出，行政體系若能有更多預算與人力，服務量能將提升，對整體運動環境將有幫助。不過，他也直言，一級國家隊的服務已達高標準，影響或許不會非常明顯，長期來看，社區棒球普及才是產業根基。