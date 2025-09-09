利特爆料成真！悍將921邀SJ小分隊登大巨蛋　開球+壓軸開唱

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.為悍將開球及賽後壓軸演出。（圖／富邦悍將提供）

繼7月底中信兄弟邀請 Super Junior D&E 來台後，富邦悍將也邀請「灶咖男團」另一小分隊現身大巨蛋。下半季壓軸主題日「寵愛天使」將於 9 月 20 日（六）、9 月 21 日（日）登場，21 日特別邀請女孩們心目中永遠的「韓流傳奇男團」SUPER JUNIOR–L.S.S. 蒞臨臺北大巨蛋，成員利特、神童、始源將為富邦悍將開球，並在賽後帶來壓軸演出。這場演出也將成為他們 11 月 SUPER JUNIOR 專場演唱會前，先行與 E.L.F. 粉絲在大巨蛋相見的暖身舞台。

韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」於 2024 年正式亮相，由隊長利特、舞蹈與綜藝擔當神童，以及魅力滿點的始源組成。「L.S.S.」名稱取自三人英文名字首字母，象徵三人舞台個性與團隊精神的延續。

小分隊主打輕快復古、趣味十足的流行舞曲，並融入 SUPER JUNIOR 一貫的幽默與舞台親和力。首張專輯主打歌〈Suit Up〉發表後，以洗腦旋律與鮮明舞步掀起熱潮，巡迴演出在韓日台都廣受好評。利特日前開直播就曾提過9月21日，3人會一起登上大巨蛋，如今正式官宣。

SUPER JUNIOR 將於 11 月再度登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會，這次 L.S.S. 將搶先在富邦悍將「寵愛天使」主題日與 E.L.F. 們見面。屆時，利特、神童、始源將於賽前一同為比賽開球，賽後更帶來壓軸舞台，用音樂、舞蹈、綜藝三合一的超強火力點燃全場，為球迷留下珍貴的「寵愛之夜」。