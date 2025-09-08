羅伯斯談大谷翔平季後賽定位　不排除擔任守護神！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（8）日在個人訪談節目《早安羅伯斯》中，針對大谷翔平在季後賽的「投手使用方式」作出說明。

這場訪談是在大谷於8月28日對辛辛那提紅人先發5局失1分，奪下自2023年8月以來、相隔749天首勝的隔日進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯說，「翔平的復健已經結束，這次登板後代表我們可以讓他全力投球了。」他進一步表示，「到了9月，我希望他可以投到6局。」

由於目前道奇先發輪值已包含山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、席漢（Emmet Sheehan）等人，外界開始出現「讓大谷季後賽轉任終結者」的討論聲音。

對此羅伯斯明確表示，「我們目前是把翔平視為先發投手來看待的。」但他也補充，「當然，季後賽也可能會出現需要他擔任終結者的情境。」

但他也提出一個重要的制度性限制，「翔平同時也是DH（指定打擊），如果他以終結者登板後退場，我們會失去DH位置。所以，若考慮讓他擔任終結者，我們必須非常謹慎。」

羅伯斯進一步說明，「如果他投完1局退場，但比賽仍持續，那麼他將無法再以DH身分繼續打擊，因此，針對翔平的季後賽使用方式，我們真的需要格外慎重思考。」

羅伯斯最後也肯定投手大谷的身體狀態，「從手術後復出後，他能夠每周穩定先發一次，這點真的很不簡單。」