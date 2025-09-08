運動雲

>

U18關鍵台澳戰先發名單出爐　澳洲第二棒日本面孔

▲U18世界盃，中華隊，台灣 。（圖／棒協提供）

▲U18中華隊 。（圖／棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊8日出戰澳洲隊，目前取得2勝1敗的中華隊，此戰相當關鍵，因為與德國、澳洲同戰績。中華隊派出玉山盃MVP王奕翔先發，澳洲隊則由帕克特（Riley Puckett）先發，第二棒是日本面孔寒川瑛太。

中華隊前一戰靠著張育豪再見安打擊敗巴拿馬。王奕翔曾對美國中繼1局，投出3保送，也投出3次三振，無失分。

澳洲代表隊第二棒二壘手寒川瑛太備受矚目。17歲的他原本在福岡出生長大，因父親工作舉家移居澳洲，當天就加入當地球隊展開棒球路。為了參賽，寒川半年前毅然放棄日本國籍、入籍澳洲，「我已經決定要在這裡生活，所以沒有太多猶豫。」他笑說，澳洲隊氛圍比日本更隨性快樂，讓他迅速融入。寒川坦言，童年最崇拜軟銀鷹球星柳田悠岐，也期待未來有機會對上日本隊。

中華隊先發名單

1.帕蘇拉．塔基斯利尼安　中外野手

2.蔡琞傑　左外野手

3.張育豪　捕手

4.吳承皓　二壘手

5.江庭毅　指定打擊

6.張乙安　三壘手

7.許書誠　游擊手

8.曾聖恩　一壘手

9.李楷棋　右外野手

P. 王奕翔　投手

澳洲隊先發名單

1.哈帝（Will Hardy）　三壘手　背號6

2.寒川瑛太（Eita Samukawa）　二壘手　背號41

3.崔諾（Matthew Trainor）　左外野手　背號17

4.甘迺迪（Ashton Kennedy）　指定打擊　背號10

5.納提（Joshua Nati）　一壘手　背號37

6.奈斯比特（Ben Nesbit）　游擊手　背號3

7.維拉（Lachlan Vella）　右外野手　背號23

8.泰奇曼（Cooper Teichmann）　捕手　背號16

9.李希（Devin Leahy）　中外野手　背號1

P. 帕克特（Riley Puckett）　投手　背號2

