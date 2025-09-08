運動雲

唐西奇飆42分率斯洛維尼亞闖歐錦賽8強　法國爆冷輸喬治亞

記者游郁香／綜合報導

斯洛維尼亞「金童」唐西奇（Luka Dončić）再度展現超級巨星宰制力，他在歐錦賽16強對義大利猛砍42分、10籃板，扛起球隊火力，率隊以84比77驚險獲勝，闖進8強。唐西奇半場就攻下30分，本屆賽事他已有4場得分突破30大關的瘋狂演出，關鍵時刻更靠冷靜的罰球殺死比賽。

▲▼歐錦賽16強賽，斯洛維尼亞金童唐西奇、喬治亞爆冷淘汰法國。（圖／取自FIBA官網）

▲▼唐西奇在歐錦賽16強狂轟42分，率斯洛維尼亞擊退義大利晉級8強。（圖／取自FIBA官網）

▲▼歐錦賽16強賽，斯洛維尼亞金童唐西奇、喬治亞爆冷淘汰法國。（圖／取自FIBA官網）

斯洛維尼亞開賽火力全開，首節打出29比11猛攻，奠定了優勢，但義大利不輕言放棄，決勝節掀起猛烈反撲，最後兩分鐘追到僅差1分。不過唐西奇在讀秒階段連續站上罰球線，全場得分突破40大關，成功守住勝利，斯洛維尼亞接下來將與世界盃衛冕軍德國爭4強。

另一場比賽則爆出大冷門，去年巴黎奧運銀牌得主法國，竟以70比80不敵喬治亞，這支強權曾在2022年打進歐錦賽決賽並奪得銀牌，這次卻連8強都沒打進去。

比賽結束哨音響起時，喬治亞球員衝進場內擁抱，慶祝隊史首度打進8強，場面沸騰，他們下一輪將對決淘汰塞爾維亞的芬蘭。喬治亞老將雪爾馬迪尼（Giorgi Shermadini）激動表示，「太不可思議了！我為隊友、球迷、整個喬治亞感到驕傲。法國很強，但今天我們在攻防兩端都更出色。」

法國此役外線失靈，全場36投僅6中，命中率僅16.7%；反觀喬治亞三分手感火燙，18投命中10球，罰球更有24罰進20的高效率。效力巴塞隆納的前鋒申格利亞（Tornike Shengelia）攻下24分、8籃板；美籍後衛鮑德溫（Kamar Baldwin）同樣拿下24分，聯手帶隊爆冷淘汰傳統強權。

法國方面，控衛法蘭西斯科（Sylvain Francisco）攻下全隊最高14分；亞布塞萊（Guerschon Yabusele）僅得12分；選秀狀元里薩（Zaccharie Risacher）則有7分進帳。少了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）及戈貝爾（Rudy Gobert）、佛尼耶（Evan Fournier）等主力，法國最終黯然出局。

另外，波蘭在洛伊德（Jordan Loyd）猛砍28分、龐尼特卡（Mateusz Ponitka）繳出19分、11籃板的帶領下，以80比72力退波赫，晉級8強將對上土耳其；最後一場16強賽，希臘則靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下37分、10籃板，以84比79險勝以色列，8強將迎戰3屆冠軍立陶宛。

▲▼歐錦賽16強賽，斯洛維尼亞金童唐西奇、喬治亞爆冷淘汰法國。（圖／取自FIBA官網）

▲喬治亞爆冷淘汰法國，全隊嗨翻慶祝。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 籃球歐錦賽唐西奇斯洛維尼亞法國喬治亞

【頭髮攻擊發動！】李多慧一甩打中威弟XD

