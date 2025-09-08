大谷翔平雙響砲助道奇結束5連敗　羅伯斯盛讚：板凳瞬間活躍起來

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，於台灣時間8日對上巴爾的摩金鶯的比賽，以「第一棒、指定打擊」身份先發，大谷此役單場轟出2發全壘打，並且全場5打席全部上壘，助道奇終止5連敗；同時他也將國聯全壘打王的差距縮小至僅1支，全力追趕費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）。

Dodgers back in the win column behind the combined forces of Ohtani and Kershawhttps://t.co/KLlBqlQNsD [廣告]請繼續往下閱讀... September 7, 2025

比賽一開始，大谷便在首局迎擊菅野的外角高球，將球送入中右外野看台，擊出本季第47轟，也是他本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）2023年創下的隊史紀錄；3局上大谷再度站上打席，他鎖定菅野的內角速球，全力一揮，球再次飛向中外野，完成連兩打席連續開轟。

Shohei setting the tone early.



Today's Vital Play of the Game presented by @UCLAHealth. pic.twitter.com/VcIsyc8m2p — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2025

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）高度讚賞大谷的表現。他表示：「翔平在首打席就轟出全壘打，讓板凳瞬間活躍起來，這點意義重大。」

談到大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）這３位MVP級球星的表現時，羅伯斯表示：「太棒了。翔平上壘5次，貝茲揮棒的感覺也非常好，今天還差一點再轟出一支全壘打；弗里曼同樣有不錯的打席，整體而言，能量很好，打擊質量也很高，下位打線的選手們也各自完成了角色。」

Shohei and Mookie go back-to-back! pic.twitter.com/BmuBesGZIz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2025

前一天，道奇同樣對戰金鶯時，先發的山本由伸投到9局下半兩出局前，仍然保持無安打無失分的完美投球，但卻被哈勒戴（Jackson Holliday）敲出致命陽春全壘打，錯失繼2015年岩隈久志之後，日本投手第3人（第4次）締造大聯盟無安打比賽的機會；接著中繼投手崩盤，球隊意外遭到再見逆轉，苦吞5連敗。

Mookie Betts (2-5, HR (16), 2 RBI, R) talks with @kirsten_watson after the #Dodgers snap their 5-game losing streak, beating the Orioles 5-2. #LetsGoDodgers pic.twitter.com/qURPs3Q3oc — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 7, 2025

儘管如此，羅伯斯仍表示：「球員們並沒有氣餒，反而展現出抬頭前進、要贏下比賽的氛圍。光是這點，就足以證明球隊的自信，而翔平和貝茲能有這樣的表現，當然是巨大的幫助。」

大谷此戰貢獻2支全壘打、3次保送，達成5打席連續上壘，貝茲則與大谷一同開轟，並在9局擊出寶貴的追加打點安打；這對道奇引以為傲的「MVP組合」攜手牽引火力，最終助隊5比2終止連敗，貝茲最後也稱讚說：「翔平用首打席全壘打為比賽揭開序幕，讓大家都確信我們沒問題。」