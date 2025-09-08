運動雲

鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人8日在客場挑戰聖路易紅雀，台灣右投鄧愷威繳出4局8次三振的壓制表現，但第5局控球失準連續保送釀禍，最終失掉4分退場，苦吞本季第4敗；雖然巨人打線在第6局急起直追追回3分，但最終仍以3比4一分之差敗北。

鄧愷威首局就展現壓制力，連續三振赫雷拉（Ivan Herrera）與高曼（Nolan Gorman）送出2K。接下來2、3局他持續以犀利變化球與精準內外角搭配封鎖紅雀打線，3局結束僅被敲出1支安打。

4局下鄧愷威雖遭高曼安打、溫恩（Masyn Winn）保送形成危機，但鄧愷威再度靠連續三振脫困，單局連飆2K化解失分危機，至此鄧凱威已經累積8次三振，展現壓制力。

然而，5局下半鄧凱威控球逐漸失準，連續對沃克（Jordan Walker）、丘奇（Nathan Church）與費爾明（Jose Fermin）送出3次保送形成滿壘危機；隨後努特巴爾（Lars Nootbaar）敲出安打送回1分，紅雀率先打破僵局。

此時巨人決定將鄧愷威換下，由布托（Jose Butto）接替投球，但紅雀乘勝追擊，赫雷拉補上安打再添1分，高曼再選到保送擠回分數，隨後溫恩擊出雙殺打，又讓紅雀再添1分，單局灌進4分。

鄧愷威此役用77球投4局，被敲3安打，送出8次三振，但也出現5次保送，失掉4分（皆為自責），最終承擔敗戰，戰績跌至2勝4敗。

打線前5局完全受制於紅雀先發葛雷（Sonny Gray）的巨人打線，直到第4局才靠保送加盜壘完成首次上壘；比數在5局下被拉開後，巨人第6局展開反撲，迪佛斯（Rafael Devers）、史密斯（Dominic Smith）、查普曼（Matt Chapman）連續敲安，一口氣追回3分，將差距縮小至3比4。

不過紅雀牛棚隨後穩住局勢，8局巨人雖靠佛洛瑞斯（Wilmer Flores）二壘安打與查普曼保送製造機會，但李政厚遭三振，錯失扳平契機；9局上紅雀終結者歐布萊恩（Riley O'Brien）登板守成，順利關門，巨人最終以1分之差吞敗。

關鍵字： 鄧愷威舊金山巨人

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

