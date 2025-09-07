林智勝補充感謝貴人！劉保佑等貴賓未出席留憾　鋒總幽默祝福熱議

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日於大巨蛋迎來引退儀式，在全場球迷的掌聲與淚水中告別職棒舞台。他在致詞中特別感謝一路以來的重要貴人，同時也坦言，仍有幾位未能到場讓他略感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝受訪時直言：「有啊，劉保佑董事長。我覺得因為他讓我認識了職業，當時La New的環境變得非常好。」他也提到，郭泰源總教練因比賽行程未能到場，陳金鋒大哥同樣缺席，「其實到後面詞窮了，看見誰就一一感謝，但還是怕會漏掉，心裡真的很想感謝所有人。」

他隨後補充，郭泰源、劉保佑、辜仲諒、陳金鋒都有邀請，很感謝他們。還有這次幫忙引退紀錄片的艾迪斯團隊，他們像導演一部戲一樣，讓整場引退賽很完整，也幾乎沒什麼休息，我真的很感謝他們的全心付出。」還有經紀公司悍創也是在致詞時漏掉但需要補充感謝的單位。

而在大螢幕播放的祝福影片中，陳金鋒以幽默語氣祝福林智勝：「你做得很好，但是你拖太久了，本來就該讓給別人了，哈哈，開玩笑的啦！」隨後也正經地肯定學弟的努力，「你在球場上的付出與成績，讓後輩有追尋的目標，辛苦了。」

▲▼林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）