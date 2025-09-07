林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

▲林智勝引退系列賽最終戰引退儀式。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在大巨蛋完成生涯最後一戰後，正式告別球員身份；引退儀式結束後的受訪時，他不僅談到對隊友的感謝與叮嚀，更透露未來將依球隊安排轉任教練，雖坦言「有點恐懼」，但也決心迎向全新挑戰。

林智勝笑說，隔天球隊會放假，「基本上就是高爾夫球日」，至於後續的任務，則要等總教練葉君璋安排，可能會留在一軍協助，也可能到二軍觀察年輕球員，他強調：「交給公司來決定，我就全力配合。」

談到最後3場比賽的心境，林智勝透露隊友給自己很大壓力，想以勝利為他送行，但他反而在集合時提醒大家：「把比賽當作一場遊戲來玩，照著會贏的方式去做就好。」

他舉例自己比賽中前2次打席都吞三振，隨後卻擊出全壘打，「這讓年輕隊友明白，前面有人打不好，後面也能靠自己帶起來，」林智勝也感謝這群後輩，「不是我去榮譽他們，而是他們主動接近我，告訴我別緊張，我們可以像家人一樣。」

至於未來將轉任教練的角色，林智勝坦言心中難免忐忑：「有點恐懼，因為以前只要把自己顧好就好，但教練要面對四十幾位球員，每個人的情緒與狀態都要研究，還要讓他們相信教練能幫助他。」

雖然挑戰艱難，他卻充滿鬥志：「越困難，我越想挑戰，我會從零開始學起，一步一步做，協助每一位球員發揮最大能力，把最好的表現獻給球迷和球隊。」

