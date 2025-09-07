林智勝引退致詞謝家人、隊友與球迷　哽咽喊話自己「你辛苦了」

記者胡冠辰／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋完成職棒生涯最終戰後，現場舉行引退儀式，他拿起麥克風發表一段長達20餘分鐘的致詞，感謝一路陪伴他的家人、球迷、隊友與貴人，最後更動情對自己說：「林智勝，你辛苦了！」全場4萬名球迷紛紛鼓掌，氣氛感人至深。

林智勝首先向母親與家人表達感謝，他逗趣說說媽媽「雖然總是先斬後奏，但我們總是要陪著她嘛」，自己也永遠記得她懷胎十月的辛勞，表示「沒有媽媽，就不會出現林智勝這個人。」

隨後他特別提到大哥林祖懷，「他就像爸爸一樣教導我們兄弟姐妹，默默付出，我的成就比不上他」，更不忘開玩笑說球迷可能曾拿到哥哥代簽的簽名，因為他們兄弟倆太像了，引來全場笑聲。

▲林智勝引退系列賽。（圖／記者李毓康攝）



同時，他也向兩個妹妹送上祝福，希望她們能在未來人生道路上更加穩定順遂；談及妻子與岳母多年來照顧雙胞胎的辛勞，林智勝感性並笑言表示：「16年來你辛苦了，往後你的辛苦將不再，因為孩子們已經長大了，不管你要去哪裡，我都支持你，因為這個家有你才完美。」

將話題轉向球迷時，大師兄充滿感激：「今天是我最後一次在場上揮棒、跑壘、守備給你們看，謝謝你們的參與，請繼續支持味全龍、自己喜歡的球隊、球員，支持台灣棒球。」

他也逐一點名感謝隊友，包括劉基鴻、朱育賢、陳子豪與隊長吉力吉撈．鞏冠，肯定他們的努力與未來潛力，並期勉隊內其他年輕球員「要學會引導隊友，一起走向勝利的感覺」。

在致詞尾聲，林智勝最後把謝意留給自己。他回顧從9歲拿起球棒，到43歲結束球員生涯的34年歲月：「我沒有不捨，只有感謝，打那麼久棒球，我過得很幸福，我其實是一個很幸運的人，一路上有人照顧我、幫助我、陪伴我。」

最後，他對自己喊話：「林智勝，你辛苦了！謝謝你堅持到最後一刻。」

大師兄以一發大巨蛋個人生涯首轟、職涯第305轟完美謝幕，也以誠摯的引退致詞為自己的棒球人生劃下句點；這份感謝，屬於家人、球迷、隊友，更屬於他與棒球34年的深厚情誼。

▲林智勝引退系列賽。（圖／記者李毓康攝）