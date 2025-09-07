田中將大驚喜祝福林智勝「對決很光榮」　李承燁：讓亞洲看台灣力量

運動雲

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍7日為傳奇球星林智勝舉辦引退賽，引退儀式上各界紛紛送上祝福，連日本名投田中將大也驚喜現身影片。

儀式中，大螢幕播放祝福影片，台北市長蔣萬安、張鈞甯、蕭敬騰、張惠妹，以及田中將大輪番現身，獻上驚喜訊息。這些跨界祝福不僅凸顯林智勝的影響力，也為他即將轉任教練的新身份加油打氣。值得一提的是，2013年經典賽時，林智勝曾在8局下與周思齊聯手，擊出安打狙擊田中將大，幫助中華隊超前比數，那一幕至今仍令台灣球迷難忘。

日本名將田中將大透過影片獻上祝福，他說：「林智勝22年來辛苦了！在中華隊時期有許多精彩表現，2013年經典賽曾與他在大舞台正面交鋒，能和台灣頂尖打者對決，讓我感到很光榮。當時被他敲出關鍵安打，其實非常不甘心，但那已成為重要的回憶。相信智勝在引退後，仍能為棒球盡一份心力，邁向更高的層次。」

韓國球星李承燁也獻上祝福，他表示：「再次恭喜你達成300轟！你是台灣職棒的代表人物，不僅激勵許多年輕選手，也讓亞洲球迷看見屬於台灣的力量。能在球場堅持這麼多年，打出無數精彩時刻，是身為職棒選手最驕傲的事。雖然球員生涯告一段落，但相信你的影響力將持續延伸，為棒球帶來更多正面力量。祝福你引退後生活一切順利、幸福健康。」

林智勝12強賽對古巴開轟印象深刻，當時古巴總教練梅沙（Victor Mesa）送上祝福，梅沙說：「你的全壘打讓我印象深刻。希望你的退休生活一切美好順利，也祝福你和家人永遠幸福美滿。」

引退儀式影片中，陳鏞基、潘威倫、王勝偉等老戰友也送上祝福。陳俊秀稱林智勝是心中的英雄，陳禹勳則打趣說：「身體可以休息了，可以去打高爾夫。」總教練葉君璋祝福他：「退休後能有更好的人生，繼續為棒球做出貢獻。」

「恰恰」彭政閔說：「今年是你最後一年職業球員，把生涯完整走完，把最好的一面呈現給球迷。」桃猿王柏融也祝福：「21年辛苦了，退休後繼續指導後輩，享受退休生活。」石志偉則提到：「印象最深刻是你遭遇大傷卻仍能站起來，以後不論做什麼，都能保持精神與態度，繼續以身作則，永遠是領頭羊，帶領台灣棒球前進。」曾豪駒也表示：「期待你未來的旅程幸福美滿。」

林泓育則感性說：「在鏡頭前講不了太多，但你是我仰慕的學長，看著你經歷起伏、登上榮耀。我會把你的精神延續下去，謝謝你的教導。」

關鍵字： 林智勝引退職棒祝福儀式

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
