運動雲

>

劉基鴻見證大師兄開轟落淚：太感動了　雙響接班？「我持續努力」

記者楊舒帆／台北報導

味全龍好手劉基鴻7日首次在大巨蛋開轟，單場還轟出雙響砲，在林智勝引退賽這個特別的日子裡有精彩表現。他在賽後MVP舞台上忍不住哽咽，一度說不出話。劉基鴻感性表示：「我們之間有很多回憶，從他進來到現在。」

談起在林智勝引退賽開轟，劉基鴻說：「學長的最後一場，告訴自己要平常心，相信自己，也沒想太多，專注每一打席跟投手對決。」

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

6局下看到林智勝開轟的瞬間，劉基鴻難掩情緒，「我是下一個打者，感覺快哭出來，因為太感動了。」

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

林智勝在味全龍期間帶領小老弟，讓劉基鴻特別有感，他說：「從2022年還是懵懵懂懂時，他就會告訴我們場上該面對的狀況，不管心理或技術都幫助很大。隔年一起拿下總冠軍，我們有很多互動。」

在引退儀式前劉基鴻就已經忍不住落淚，被問起等一下是否會哭得更慘？劉基鴻笑說：「不知道耶！真的很感動。」

比賽中他多次比出「3」、「1」手勢，帶著替學長贏球的心情奮戰。日前林智勝受訪時曾說，劉基鴻有機會成為接班人，而他在引退賽雙響砲宛如傳承長打火力。劉基鴻也說：「其實學長打了20幾年，日積月累才有這樣的成績。謝謝學長相信我，我會持續努力。」

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職劉基鴻林智勝味全龍感動影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

林書逸離譜失誤賽後特守　統一7比1痛宰兄弟

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門新聞

快訊／林智勝大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭當年FA抉擇關鍵：也曾想回桃園退休

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

只差一個出局數！山本由伸無安打美夢破滅　道奇3比4遭大逆轉

林智勝引退賽前相擁　洪一中：你值得大場面！好好休息傳承經驗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

2離開桃猿被罵叛徒　林智勝揭FA抉擇關鍵

3林智勝引退儀式揭曉新身分！

4大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

5山本由伸無安打比賽破功！

最新新聞

1林智勝感性謝謝劉保佑董事長：剛進職棒給我很大的幫助

2林智勝引退儀式揭曉新身分！

3林智勝感動林泓育驚喜現身淚崩擁抱

4任賢齊自訂曲〈Flight〉獻大師兄

5葉君璋談黃暐傑初登板

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？　林智勝苦笑：只說要跳到我身上

張惠妹領4萬人合唱應援曲！　林智勝大巨蛋感性告白

鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝　感性致敬林智勝：他是偉大的領袖

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366