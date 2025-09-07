劉基鴻見證大師兄開轟落淚：太感動了　雙響接班？「我持續努力」

記者楊舒帆／台北報導

味全龍好手劉基鴻7日首次在大巨蛋開轟，單場還轟出雙響砲，在林智勝引退賽這個特別的日子裡有精彩表現。他在賽後MVP舞台上忍不住哽咽，一度說不出話。劉基鴻感性表示：「我們之間有很多回憶，從他進來到現在。」

談起在林智勝引退賽開轟，劉基鴻說：「學長的最後一場，告訴自己要平常心，相信自己，也沒想太多，專注每一打席跟投手對決。」

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

6局下看到林智勝開轟的瞬間，劉基鴻難掩情緒，「我是下一個打者，感覺快哭出來，因為太感動了。」

▲ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

林智勝在味全龍期間帶領小老弟，讓劉基鴻特別有感，他說：「從2022年還是懵懵懂懂時，他就會告訴我們場上該面對的狀況，不管心理或技術都幫助很大。隔年一起拿下總冠軍，我們有很多互動。」

在引退儀式前劉基鴻就已經忍不住落淚，被問起等一下是否會哭得更慘？劉基鴻笑說：「不知道耶！真的很感動。」

比賽中他多次比出「3」、「1」手勢，帶著替學長贏球的心情奮戰。日前林智勝受訪時曾說，劉基鴻有機會成為接班人，而他在引退賽雙響砲宛如傳承長打火力。劉基鴻也說：「其實學長打了20幾年，日積月累才有這樣的成績。謝謝學長相信我，我會持續努力。」

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）