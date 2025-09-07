傳奇謝幕！林智勝告別戰轟305轟　9局游擊守備龍隊11比1大勝

運動雲

▲ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰擊出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝7日在台北大巨蛋迎來職棒生涯最終戰，全場焦點聚焦在他的每一次打擊。雖然前兩打席吞下三振，但6局下他轟出左外野全壘打，全場瞬間沸騰，4萬名球迷齊聲高喊「林智勝！」見證大師兄以305轟締造傳奇。這支全壘打不僅是他本季首轟，也是大巨蛋歷史首轟，並完成連續22季開轟的壯舉，更讓他在中職15座球場都留下開轟紀錄。最終龍隊以11比1獲勝，終戰完美落幕。

味全龍火力全開，首局面對台鋼新秀黃子豪便展開猛攻，郭天信、李凱威、朱育賢、陳子豪連續安打，隨後劉基鴻轟出三分砲，單局灌進5分。3局下打線再度串聯，劉基鴻掃出單場雙響砲，蔣少宏、張政禹、郭天信輪番建功，再添5分，將比分拉開至10比0。劉基鴻全場雙響砲貢獻5打點，成為進攻火力的最大功臣。

林智勝在6局下擊出全壘打後，繞壘時與隊友逐一擁抱，鏡頭也捕捉到台鋼總教練洪一中在休息室內拍手致意，場面令人動容。味全同時將比數擴大至11比0。

味全先發投手伍鐸則在強大火力支援下展現穩定投球，7局僅用90球，被敲6安打、送出3次三振與3次保送，沒有失分，拿下優質先發。8局上，選秀探花黃暐傑迎來生涯初登板，最快球速約150公里，投1.1局被敲2安打，送出1次三振、失1分，留下初登板紀錄。

龍隊9局上兩出局，林智勝換手套回到最熟悉的游擊守備位置，二壘手換上郭嚴文，重回桃猿時期的搭檔，全場喊「打給林智勝」。

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職劉基鴻 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職林智勝味全龍劉基鴻全壘打

