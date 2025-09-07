貝林傑雷射肩傳本壘阻殺追平分　洋基3比1力退藍鳥收關鍵勝利

▲賈吉、貝林傑。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基7日在主場與藍鳥正面交鋒，爭奪美聯東區榜首席次。條紋軍主砲貝林傑（Cody Bellinger）在6局上演出關鍵守備，從右外野投出95.3英哩火球直送本壘，成功阻殺比薛特（Bo Bichette），澆熄藍鳥的反攻氣焰，最終助洋基3比1擊敗藍鳥，將雙方戰績差距縮小至3場。

6局上，盧克斯（Nathan Lukes）擊出安打，雨水灑落在外野草皮，球帶著水花滾動，比薛特繞過三壘全力衝本壘，但貝林傑立刻出手，以單彈跳直達捕手威爾斯（Austin Wells）的雷射傳球，直接封殺追平分。

「我覺得現在每一場勝利都很重要，」貝林傑賽後強調，「我起跑反應很好，兩出局時，我預期他們會很積極進攻，我只是想把球好好傳給威爾斯，他也做得很好，接到球後立刻完成觸殺，因為草地濕滑，我理想上是想給捕手一個漂亮的單彈跳。」

洋基先發右投吉爾（Luis Gil）在場邊看著這一幕，充滿信心的說：「當球打向貝林傑時，我非常有信心這個半局就會結束，我覺得他會有很好的機會抓到出局數，他在外野真的很棒。」

在這次激烈的攻防後，比薛特隨即摸向左腿；藍鳥總教練施耐德（John Schneider）透露，他的小腿被威爾斯的護具刮傷，將在明日比賽前再做評估。施耐德坦言：「看起來不太好，但到了這個時候，如果你能上場，那你就能上場。」

這次守備後暴雨隨即降臨，球場立即鋪上防水布，比賽因此延誤106分鐘。布恩指出，球員們在等待時間「放鬆一下」，有些人甚至轉而收看大學美式足球，最後帶著冷靜的心態回到場上完成比賽。

「這個時間點，你知道比賽意義重大，」布恩說，「你對上的是分區排名領先於你的對手，這樣的等待確實會增加焦慮與壓力。」

Domínguez drives in a run pic.twitter.com/26JFBE9mtK — New York Yankees (@Yankees) September 6, 2025

洋基的3分全數靠著耐心製造，2局下多明格茲（Jasson Domínguez）先敲出帶有打點安打，威爾斯再補上高飛犧牲打；6局下，威爾斯再度以高飛犧牲打添分。

吉爾則繳出生涯最長的6局先發，雖投出4次保送僅有1次三振，但壓制藍鳥強打線僅失1分，用3支安打度過考驗。

「我正在慢慢回到自己想要的狀態，」吉爾說，「好消息是，即便內容不完全理想，我還是能幫助球隊贏球。」

布恩則補充：「他還在調整中，他的潛力絕對還有更多。」

貝林傑也給予隊友肯定：「要把那樣的打線壓制到只得1分可不容易，投手群今天表現得很棒，我們靠著製造得分機會拿下幾分，整體來說這是一場非常好的勝利。」

比賽最後洋基由牛棚守住勝果，韋佛（Luke Weaver）解決2個出局數後，克魯茲（Fernando Cruz）接替投滿一局，貝德納（David Bednar）則投1.1局完成救援。

這名在交易截止日前從海盜加盟的右投指出，球隊後援角色已逐漸明確：「我覺得大家現在漸漸找到更穩定的定位，對我來說最重要的，就是無論什麼時候電話響起，都要隨時準備好上場。」

布恩賽前被問到賈吉手臂傷勢與傳球能力時，再次表示球隊有替代方案，但同時強調此役的亮點在於貝林傑的表現：「我們很清楚眼前的賭注，我們知道這些比賽的重要性，但你也不能把它們看得比實際更大，它就是比賽——我們要做的就是打好比賽，這就是我們努力的目標。」