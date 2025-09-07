林智勝心願達成！引退賽三戰確定10萬人　締造中職史上新紀錄

▲林智勝引退系列賽第二戰，台北大巨蛋湧入滿場四萬名球迷。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽7日確定4萬張門票完售，全場球迷將共同見證傳奇生涯最後一役。林智勝在6日受訪時曾表示，希望3戰合計吸引10萬名觀眾，如今心願正式達成。這也是中華職棒史上首度出現3場系列賽10萬人次的盛況，寫下全新紀錄。

首戰已吸引26,316名觀眾進場，刷新中華職棒周五場次票房紀錄。賽後，蕭敬騰獻唱11首歌曲，並與林智勝重現經典「熊抱」，讓現場掀起高潮。第二戰同樣座無虛席，味全龍球團6日上午即宣布，4萬張門票在11時前完售，展現球迷的高度支持。賽後張惠妹帶來〈Overture〉、〈好膽你就來〉、〈渴了〉等經典歌曲，並領全場合唱林智勝應援曲，讓大巨蛋化為感動的海洋。

林智勝在6日賽前受訪時表示，希望3場合計能吸引10萬名觀眾。如今願望正式實現——味全龍7日上午宣布，最終戰的4萬張門票全數完售，確定將再度4萬人滿場，3戰合計湧入106,316人次，超越目標。林智勝6日賽後也在場中感性說，「謝謝在場各位球迷，林智勝可以打這麼久，除了教練磨練我，更多的是球迷給我的掌聲。」