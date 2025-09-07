「我們毀了山本的好表現」　羅伯斯親曝關鍵9下對話

▲羅伯斯在9局下、2出局山本由伸挨轟後將其換下。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（7）日遭逢慘痛的再見失利，先發投手山本由伸自開局起一路壓制對手打線，投至第9局、2人出局時都未讓對手擊出安打，挑戰無安打比賽就差臨門一腳，可惜最終挨轟未能完成紀錄，總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨後決定將其換下，由牛棚接手最後1個出局數，然而這決定並未帶來勝利，反而導致球隊以3比4遭巴爾的摩金鶯逆轉，羅伯斯賽後低聲懊悔，「我們毀了他的好表現。」

山本此役投出精彩內容，8.2局無安打無失分，直到第9局、2人出局才被哈勒戴（Jackson Holliday）轟出陽春砲破功。但即使僅失1分，他仍保有2分領先，道奇隨後將比賽交由牛棚接手，然而後援投手表現失常，遭金鶯連續進攻形成再見逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NO-HITTER NO MORE



Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter pic.twitter.com/P0UPJYYYjV — MLB (@MLB) September 7, 2025

Yoshinobu Yamamoto just delivered the most dominant outing on the mound for a Dodger pitcher in 2025:



8.2 IP

1 H

1 R

10 K

2 BB



Took a no-hitter into the 9th before it ended on a solo shot with 2 outs pic.twitter.com/rBDUB0OCfw — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) September 7, 2025

賽後，羅伯斯接受媒體訪問時顯得極為沮喪，幾乎是用擠出來的聲音說，「唉，他（山本）今晚真的太出色了，正因為如此……這場比賽的落敗……讓人特別難受。」

為何山本在8局結束時已投104球，卻仍讓他續投第9局，羅伯斯說明理由，「我認為應該給他一個挑戰無安打比賽的機會，全隊上下都感受到這一點，也都希望他能做到，我自己當然也是真心希望他完成。」

然而外界也關注為何不讓山本完成9局下最後1個出局數，羅伯斯表示，他認為在山本遭全壘打後，「完全比賽」與「完封勝」的意義已經不復存在。

羅伯斯說，「他被打的那球，其實投得很好，但在那一刻，他已經錯過完封與無安打，我當時感覺他已經投得有些過頭了，就想說如果剩下這最後的出局數能交給牛棚完成，那就好了。」

當被問到在換下山本時，在投手丘上與他說了什麼，羅伯斯這樣回應，「我告訴他，『你今天真的投得非常棒』，然後我也說，『請向球迷脫帽致意』，因為當時整座球場的觀眾都在為他喝采、加油。」