林智勝國際賽回顧──從杜哈亞運到12強經典砲火　「大師兄」留下英雄印記

記者胡冠辰／綜合報導

中職全壘打王林智勝在9月5日至7日於台北大巨蛋舉辦引退系列賽，正式為職棒生涯劃下句點；身為台灣棒壇公認的「大師兄」，林智勝在22年職棒生涯中，締造304轟的傳奇紀錄，更以一次次關鍵時刻的挺身而出，寫下屬於他的「英雄命」，若說中職舞台是他累積數據的戰場，那麼國際舞台，則是他用揮棒征服人心的地方。

早期亮相──從亞錦賽到奧運資格賽

2001年亞洲棒球錦標賽，年僅20歲的林智勝就在延長賽敲出三壘安打棒打南韓強投李大煥，助攻高志綱的再見高飛犧牲打，擊敗南韓，間接為後續中華隊贏得「雨裁冠軍」（冠軍賽因雨取消，中華隊因預賽成績優於韓國，取得第4次的亞錦賽冠軍），奠定未來國手之路。

2004年雅典奧運後，林智勝因手肘骨刺動刀，甚至面臨感染、傷勢纏身，但他沒有放棄，這段低潮反而讓他更珍惜後來的每一次出賽；2008年奧運資格賽，他頂著舊傷復出，雖然打擊表現有限，但仍扛下游擊要角，帶領中華隊挺進北京奧運。

北京奧運，林智勝終於迎來高光時刻。對韓國隊，他敲出雙安，展現韌性；對美國隊，他更從Brandon Knight手中轟出陽春全壘打，儘管球隊未能贏球，但這一擊，讓全場球迷銘記在心。

杜哈亞運──杜哈亞運經典一擊

2006年杜哈亞運金牌戰，成為林智勝國際賽生涯最經典的一役。比賽前4打席，他全數鎩羽而歸，甚至擊出雙殺打，外界一度認為教練應該換人，但9局下半二、三壘有人，教練葉志仙選擇相信他，林智勝也在壓力中挺身而出，從日本投手高崎健太郎手中擊出穿越游擊的再見安打，帶領中華隊拿下隊史首面亞運棒球金牌。那一刻，他不只是打者，更成為民族記憶中的英雄。

當時中華隊戰友陳鏞基也在紀錄片中回憶：「教練團本來要把他換掉，因為他前面幾次都沒有表現，甚至有提議說要換代打。可是他自己跟教練團說，他要打、他要上去。當下我看到他的鬥志，就覺得有機會。結果他真的打出再見安打，拿到我們有史以來第一面金牌。」

林智勝本人也回憶那瞬間，「教練們還在討論，我就自己走上去了。第一個想法是，如果要被罵，不如我自己來扛，反正打不好就是我。其實沒有多想，就是想辦法打到球。」

他點名當時的投手，「高崎健太郎，他也是橫濱的第一指名，每一顆球都很犀利。但當下不知道為什麼，有一種氛圍，好像他投什麼球我都打得到。影片裡也看得出來，我真的什麼球都敢揮，也真的被我打到。」

「球打出去的時候，我還以為只能回來一分，因為那球是滾地球。我不知道左外野手是守在線邊，不是正面攔截，所以打過去就穿了，陳金鋒回來得分。我當下高舉雙手，心裡想著：『300萬獎金！』我們真的在想這個（笑）。」

世界盃與亞錦賽──關鍵一擊的代名詞

2007年世界盃棒球錦標賽，林智勝延續亞運的「救世主」戲碼，9局下2出局滿球數，從義大利投手手中擊出再見安打，再次帶給球迷驚喜；那一年，他更在對墨西哥時敲出全壘打，對日本時擊出雙二壘打，儼然成為國際賽舞台上的關鍵代表人物。

同年底的亞錦賽，雖然面對達比修有、藤川球兒與上原浩治組成的日本強投陣容，林智勝未能突破，但他仍以穩定火力支撐中華隊。

經典賽──田中將大前的霸氣揮棒

2013年經典賽，林智勝再度迎來代表性的舞台；8局下林智勝和周思齊接連棒打日本王牌田中將大，要回領先位置。9局上2出局、2好球情況下，中華隊僅差一個好球就能帶走勝利，但此時井端弘和敲出安打、送回日本隊追平分，將比賽帶進延長賽，最終日本隊就在10局上靠著高飛犧牲打勝出，成為台灣人心中深深的遺憾。

十二強──隊長的力量

2015年首屆世界12強棒球賽，林智勝以隊長之姿，賽前親筆寫信勉勵隊友「誰都不是一個人，因為我們是一個彼此相挺的TEAM」，凝聚士氣；對古巴之戰，郭嚴文遭到敬遠，他在壓力下轟出驚天三分砲，率領中華隊以4比1獲勝，終結29年來國際賽對古巴的苦痛，並獲選賽會全壘打王（4轟）。這一刻，他不僅是打者，更是精神領袖。

紀錄片中，林智勝本人也談及：他在保送嚴文以前的前一次，也是一二壘2人出局，他還是先保送嚴文，那滿壘的狀況下，我三振了；所以Mesa出來然後就對我喊了，他可能是講，可是他跟我講西班牙文他就是那個臉，就是我就這樣看，哦好。」

「然後到第8局，應該是第8局吧？然後一壘有人，一壘是柏融，然後他又保送嚴文，那時候我就在笑，那個Mesa就這樣（擺臉），他可能講什麼，後面那個會雙殺啊，他可能是講這樣。然後捕手就站起來，我想說，我又覺得我還有一次機會可以，就是在壘上有人的時候，我也沒有給自己很大的壓力，因為我一直保持著，打得到英雄，打不到狗熊。反正就頂多被球迷罵而已嘛；他就頂著中華職棒MVP，然後在國際賽烙賽什麼之類一大堆，那時候球迷都會講，我都會學。」

「打到的那一瞬間是蠻舒服的，就全壘打。那時候一打到臉笑到耳朵你知道嗎？然後我在笑的時候，在一壘的時候，一壘手這樣，二壘手這樣，他們想說怎麼可能，他們是怎麼可能這樣。到三壘的時候，到回來的時候Mesa就這樣，然後我要謝謝Mesa給我這次機會，還可以2次，我沒有讓Mesa失望，我打到三分全壘打，可以讓我知道說，其實成功不是要一次，要超過兩次以上，謝謝！」

最後的經典──無悔的ending

2017年經典賽，林智勝完成最後一次國手任務。雖然戰績不如預期，但他坦言「不求完美的ending」，並寄望更多年輕選手承擔使命，這份胸襟，也定義了他在國際賽的最後身影。

英雄的身影，永恆的傳承

從2001年的亞錦賽到2017年的經典賽，林智勝的揮棒跨越16年國際舞台。他曾因傷病險些退出舞台，卻在最需要的時候挺身而出。杜哈亞運的再見安打、12強的逆襲全壘打、經典賽面對田中將大的霸氣揮棒，都成為球迷心中難以抹滅的畫面。

林智勝不僅是台灣職棒的全壘打王，更是國際舞台上屬於中華隊的「大師兄」。當他脫下戰袍、轉身離去，留下的不是空白，而是一段段在關鍵時刻閃耀的英雄故事。

▲林智勝國家隊時期，精選重要事蹟 。（圖表／記者王真魚製）