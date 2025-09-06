球員自發會議奏效！杜家明率隊止5連敗　比數致敬大師兄笑稱天註定

▲杜家明 。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹在臺北大巨蛋以3比1擊敗味全龍，中止5連敗低潮，杜家明靠著4局上關鍵的兩分長打成為致勝功臣，賽後獲選單場MVP。他直言，球隊最近壓力不小，但大家都明白每一場比賽的重要性，能在林智勝引退系列戰留下表現，對自己來說別具意義。

杜家明透露，因為近期吞下5連敗，球隊氣氛一度低迷，於是從昨天開始，除了教練團賽後集合之外，幾位學長與洋將會主動號召球員再開會，互相打氣。「柏融、念庭他們，還有魔鷹，幾個比較有經驗的會跳出來說話，跟我們學弟分享經驗，這算是一種鼓勵。」

他坦言，大家都知道9月對球隊是關鍵時刻，「無論狀況好壞，甚至身體有不舒服，都想為這個團隊盡一份心力。」

回顧那支帶有2分打點的二壘長打，杜家明說自己並未想太多，「沒去想結果會怎樣，只是想把球打進場內，至少要打到球、打成有效球。結果這東西無法控制，但氣勢就會跟著不一樣。」

談到近期連敗壓力，他不諱言，「一定有的，不只是我，其他隊友也一樣。前面5連敗，大家都想止敗。我們有機會衝擊季後賽，就要用挑戰者的身份面對每一場比賽，走一場算一場，場場都很重要。」

適逢林智勝引退系列賽，台鋼昨天1比3輸球，今天則以3比1扳回一城，巧合的是，31正好是林智勝的背號。杜家明笑說，「現在才發現，就是致敬嘛，致敬學長，真的是一個巧合，上帝註定的。」

他也動情表示，「很開心在學長的大日子裡有好表現，讓我職業生涯留下非常好的回憶。想跟學長說聲辛苦了，在職棒場上努力20幾年真的不容易，還經歷大大小小的傷痛，現在要好好休息。」

值得一提的是，杜家明過去在兄弟時期、棄打從投上一軍的契機，正好是遞補林智勝受傷的空缺，他至今仍記得此事。

回想兄弟時期一同當隊友的日子，杜家明說，「我們有一段滿長的時間在二軍，他給我們很多正能量。無論身體狀況如何，他總是鼓勵我們，不會有太多負面情緒，還常常開玩笑，面對再大的壓力也都是面帶笑容，在這裡真的想跟學長說，辛苦了！」