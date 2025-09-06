又見3比1！台鋼雄鷹扳回一城　比分巧合呼應林智勝背號

▲林智勝引退系列賽第二戰。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

又是3比1！不過這回贏球的是台鋼雄鷹。味全龍與台鋼在台北大巨蛋進行林智勝引退系列賽第2戰，昨晚味全以3比1取勝，今晚則是台鋼以相同比數扳回一城，巧合的是，這個比分也正好與「大師兄」林智勝的背號「31」相呼應。

台鋼此役在4局上展開猛攻，曾子祐、吳念庭、張肇元連續安打，形成無人出局滿壘，杜家明2出局後把握適時一擊，掃出左外野長打，一口氣送回2分，為球隊先馳得點。

味全則在5局下由林智勝率先保送上壘，藉著蔣少宏的犧牲觸擊推進，郭天信、李凱威接連安打，「大師兄」奮力衝回本壘，奔回全隊珍貴一分，這也是他生涯第1070得分。

然而7局上，台鋼靠曾昱磬的長打再添1分保險分，最終以3比1收下勝利。

艾速特投完6局退場，只被敲3安，另有3次四壞球保送、1次觸身球，以及3次三振，失掉1分責失，拿下本季第8勝。

鋼龍主投7局被敲7安，沒有任何四壞球保送，另投出6次三振，失掉3分責失，繳出優質先發但吞敗。

7局下，台鋼雄鷹「開箱」今年選秀狀元韋宏亮，雖保送首名打者蔣少宏，但讓下一棒曾聖安擊出雙殺打，郭天信則擊出界外飛球出局，電視轉播測得球速最快150公里。

9局下，林詩翔登板，三上三下，關門成功。

林智勝賽前表示，即使被提前換下也沒關係，球隊考量是優先選項。不過此役最終打滿整場，2局吞下三振，5局選到保送，6局擊出中外野飛球，9局下也擊出中外野飛球。

▲韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

