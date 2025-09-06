運動雲

>

辛納打進「贏者全拿」的美網決賽　將對決宿敵艾卡拉茲

▲辛納打進「贏者全拿」的美網決賽　將對決宿敵艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納打進「贏者全拿」的美網決賽　將對決宿敵艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）6日在美國網球公開賽4強賽中展現過人韌性，以6-1、3-6、6-3、6-4擊退加拿大好手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime），收下職業生涯第 300勝，成功闖進與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的冠軍對決；這場「贏者全拿」的決賽將於週一登場，兩人不僅爭奪2025年最後一座大滿貫獎盃，還將決定世界第一的最終歸屬。

比數雖然看似順利，但過程卻驚險萬分，阿利亞西姆採取主動出擊策略，全場31次上網，並在底線對抗中多次壓迫辛納；他一度逼出10個破發點，卻僅能兌現1次，辛納屢次靠著沉穩心態頂住壓力。

辛納賽後坦言這場比賽難度極高：「這是一個令人驚嘆的賽季，大滿貫是全年最重要的比賽，而我又一次站上決賽舞台，特別是這一年的最後一場，有這樣的觀眾，真的無與倫比。」

他也盛讚對手的進步：「我們上一次在辛辛那提交手時，我幾乎沒讓他拿下什麼局數，但今天完全不同，他發球更好，擊球也更犀利，這是一場非常艱難的比賽，但我對結果非常滿意。」

比賽第二盤，阿利亞西姆表現幾乎完美，只在發球局丟掉1分便扳平戰局。當時辛納曾因腹部不適離場治療，回到場上發球速度下降，但他反而打出全場最乾淨的一盤，僅有4次非受迫性失誤。

第四盤初段，阿利亞西姆再度展現火力，一度掌握5個破發點，不過 辛納在一局耗時11分鐘的馬拉松拉鋸中死守，之後隨即破發成功，最終鎖定勝局。

決賽將是辛納與艾卡拉茲本季第3次大滿貫決賽交鋒，兩人也已連續5項共同參賽賽事在決賽碰頭；艾卡拉茲在羅馬、法網與辛辛那提（Sinner因病退賽）勝出，辛納則在溫網封王。

這場比賽將大幅影響年終世界第一的爭奪，若艾卡拉茲奪冠，他將把目前在PIF ATP年終積分榜領先的1890分再拉大700分，讓辛納衛冕的難度加倍。

對於比賽中接受治療的狀況，辛納保持樂觀：「沒什麼大問題，我之後的發球速度也慢慢恢復，所以不用擔心。」

他也展望決賽，強調與艾卡拉茲的宿敵關係已進化：「我覺得我們的對抗真正開始就是在這裡，我們現在都是不同的球員，信心也不同；這一年已經交手多次，彼此非常熟悉，所以決賽一定很精彩。」

關鍵字： 美國網球公開賽ATP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

味全刷新週五大巨蛋進場人數最多！　今張惠妹助陣挑戰第4場滿場

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

U18日韓王牌硬碰硬　甲子園冠軍投手對決最速157火球男

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

32026WBC東京巨蛋票價揭曉

4U18日韓命運戰　王牌硬碰硬

5大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

最新新聞

1林智勝紀錄片完整版公開　洪總說...

2辛納打進「贏者全拿」的美網決賽

3能見篤史笑曝林威助「宿舍生活秘辛」

4落後24分差點逆轉　U16中華男籃爭第7

5林智勝揭假球案波及心路：與母決裂

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366