▲辛納打進「贏者全拿」的美網決賽 將對決宿敵艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）6日在美國網球公開賽4強賽中展現過人韌性，以6-1、3-6、6-3、6-4擊退加拿大好手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime），收下職業生涯第 300勝，成功闖進與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的冠軍對決；這場「贏者全拿」的決賽將於週一登場，兩人不僅爭奪2025年最後一座大滿貫獎盃，還將決定世界第一的最終歸屬。

Wow, what a night Really happy to be back in the @usopen final ????????Forza!!!

比數雖然看似順利，但過程卻驚險萬分，阿利亞西姆採取主動出擊策略，全場31次上網，並在底線對抗中多次壓迫辛納；他一度逼出10個破發點，卻僅能兌現1次，辛納屢次靠著沉穩心態頂住壓力。

辛納賽後坦言這場比賽難度極高：「這是一個令人驚嘆的賽季，大滿貫是全年最重要的比賽，而我又一次站上決賽舞台，特別是這一年的最後一場，有這樣的觀眾，真的無與倫比。」

他也盛讚對手的進步：「我們上一次在辛辛那提交手時，我幾乎沒讓他拿下什麼局數，但今天完全不同，他發球更好，擊球也更犀利，這是一場非常艱難的比賽，但我對結果非常滿意。」

For the fifth-straight Grand Slam, Jannik Sinner will play in the men's singles final!

比賽第二盤，阿利亞西姆表現幾乎完美，只在發球局丟掉1分便扳平戰局。當時辛納曾因腹部不適離場治療，回到場上發球速度下降，但他反而打出全場最乾淨的一盤，僅有4次非受迫性失誤。

第四盤初段，阿利亞西姆再度展現火力，一度掌握5個破發點，不過 辛納在一局耗時11分鐘的馬拉松拉鋸中死守，之後隨即破發成功，最終鎖定勝局。

Jannik took care of business on Friday

決賽將是辛納與艾卡拉茲本季第3次大滿貫決賽交鋒，兩人也已連續5項共同參賽賽事在決賽碰頭；艾卡拉茲在羅馬、法網與辛辛那提（Sinner因病退賽）勝出，辛納則在溫網封王。

這場比賽將大幅影響年終世界第一的爭奪，若艾卡拉茲奪冠，他將把目前在PIF ATP年終積分榜領先的1890分再拉大700分，讓辛納衛冕的難度加倍。

CARLOS ALCARAZ VS. JANNIK SINNER



CARLOS ALCARAZ VS. JANNIK SINNER

For the THIRD straight time at a major men's singles final this year

對於比賽中接受治療的狀況，辛納保持樂觀：「沒什麼大問題，我之後的發球速度也慢慢恢復，所以不用擔心。」

他也展望決賽，強調與艾卡拉茲的宿敵關係已進化：「我覺得我們的對抗真正開始就是在這裡，我們現在都是不同的球員，信心也不同；這一年已經交手多次，彼此非常熟悉，所以決賽一定很精彩。」