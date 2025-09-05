運動雲

>

林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

▲▼林子崴、林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿今（5日）以3比1擊敗富邦悍將，林子崴先發5局無失分，收下睽違1392天的勝投，也是他2023年9月動左手肘韌帶置換手術後的首勝。賽後獲選單場MVP的是開轟建功的林泓育，不過他也特別讚小老弟此戰表現出色，看好他未來成為球隊重要輪值。

林泓育指出，林子崴過去曾動刀，復健過程一定很辛苦，「當你有機會站上來，要怎麼穩定是更難的事。當你投不出來，大家又對你有期待，機會可能就會越來越少。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子崴此戰先發5局僅挨3安拿下勝投，同時是4年來的第一勝。林泓育直言，「今天這一場是好的開始，5局內容很穩定，恭喜他，也看好他能成為我們隊上本土先發輪值的重要一員。」

林子崴則表示，拿下勝投並非心中最在意的事，「我也是臨時接到先發通知，對於勝投沒有特別去想，重點是保持競爭力，在自己局數裡面控制住局面，至少今天有做到。」

對於過往比賽容易在第二輪遇到些許狀況，他表示，今天沒有太多想法，「就是照著感覺去選擇有信心的球種投出，沒有太大的策略變化，主要就是掌握度。」

回想過去辛苦復健到重返投手丘，林子崴直言，中間經歷很多波折，也有在球隊定位不確定的時候，很開心現在能夠回到自己喜歡的地方，「以前拿勝投可能是運氣，現在這一勝算是我努力的結果，這是一個開始。」

復健那陣子無法出賽的空窗期，林子崴表示，也不會有過多的擔心，「對我來說就是盡量把復健完成，把能做的事情做好。沒有比賽的那段時間，讓我有空間去加強，無論身體或心理上。」

相比上一次登板，他覺得今天更加放鬆，「不會那麼緊張。其實如果一直持續做對的事情，勝利遲早會到來。」
 

關鍵字： 棒球樂天桃猿林子崴首勝復出中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

熱門新聞

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鍾亦恩4局狂飆8K！台灣7：0完封中國

2史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

3「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希

4怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

5超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

最新新聞

1鎛銳大巨蛋後援3局無失分奪中職首勝

2簡浩執教首勝　夢想家擊敗日職籃勁旅

3林子崴奪傷後首勝　林泓育看好一件事

4林子崴奪4年來首勝　古久保有一提點

5熊本熊現身　雲豹交流賽明登場

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366