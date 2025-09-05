林子崴熬過1392天奪開刀後首勝　林泓育看好成為桃猿輪值要角

▲林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿今（5日）以3比1擊敗富邦悍將，林子崴先發5局無失分，收下睽違1392天的勝投，也是他2023年9月動左手肘韌帶置換手術後的首勝。賽後獲選單場MVP的是開轟建功的林泓育，不過他也特別讚小老弟此戰表現出色，看好他未來成為球隊重要輪值。

林泓育指出，林子崴過去曾動刀，復健過程一定很辛苦，「當你有機會站上來，要怎麼穩定是更難的事。當你投不出來，大家又對你有期待，機會可能就會越來越少。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子崴此戰先發5局僅挨3安拿下勝投，同時是4年來的第一勝。林泓育直言，「今天這一場是好的開始，5局內容很穩定，恭喜他，也看好他能成為我們隊上本土先發輪值的重要一員。」

林子崴則表示，拿下勝投並非心中最在意的事，「我也是臨時接到先發通知，對於勝投沒有特別去想，重點是保持競爭力，在自己局數裡面控制住局面，至少今天有做到。」

對於過往比賽容易在第二輪遇到些許狀況，他表示，今天沒有太多想法，「就是照著感覺去選擇有信心的球種投出，沒有太大的策略變化，主要就是掌握度。」

回想過去辛苦復健到重返投手丘，林子崴直言，中間經歷很多波折，也有在球隊定位不確定的時候，很開心現在能夠回到自己喜歡的地方，「以前拿勝投可能是運氣，現在這一勝算是我努力的結果，這是一個開始。」

復健那陣子無法出賽的空窗期，林子崴表示，也不會有過多的擔心，「對我來說就是盡量把復健完成，把能做的事情做好。沒有比賽的那段時間，讓我有空間去加強，無論身體或心理上。」

相比上一次登板，他覺得今天更加放鬆，「不會那麼緊張。其實如果一直持續做對的事情，勝利遲早會到來。」

