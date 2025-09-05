U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U18世界盃青棒錦標賽今（5日）在日本沖繩點燃戰火，中華隊首戰面對中國。先發投手鍾亦恩投出4局8次三振、無失分內容，打線後半段給予支援，最終以7比0完封對手，旗開得勝。

中國隊首局一度靠著保送、安打與外野守備失誤形成二、三壘大好機會，但鍾亦恩沉著應戰，連飆三振化解危機。

中華隊前兩局都有攻勢但未能把握。二局下張育豪選到保送、許書誠補上安打，形成一、三壘有人，可惜後段打者未能延續火力，留下殘壘。

3局上，中國張栩赫雖然獲得保送，但隨即盜壘失敗，加上鍾亦恩再度三振，無功而返。中華隊三局下則由李楷棋遭觸身球保送攻佔壘包，不過接下來三名打者相繼飛球出局，依舊無法攻下分數。

4局上，中國僅靠一次保送上壘，但鍾亦恩接連三振三名打者，再度展現壓制力。四局下，中華隊打線終於突破僵局，吳承皓、江庭毅接連選到保送，張育豪短打形成內野安打成滿壘局面。

雖然許書誠揮空三振，但曾聖恩擊出中外野高飛犧牲打，送回全場首分；李楷棋補上一支右邊方向安打，再添保險分。中華隊單局攻下2分，以2比0取得領先。

鍾亦恩來自西苑高中，今年更在中職選秀被樂天桃猿以第一輪指名選中，被寄予厚望。他也是雲林西螺知名品牌「瑞春醬油」第五代；父母長年全力支持他走棒球路，甚至在自家工廠外空地鋪設人工草皮，打造專屬牛棚練習區，讓兒子即使在家也能持續練球。

這是他生涯首度入選國際賽，為中華隊打頭陣，此戰投完4局退場，只被擊出1支安打，有3次四壞球保送，狂飆8次三振，完全封鎖中國拿下首勝。

5局上半，中華隊更換投手，由大溪高中的左投賴謙凡接替先發鍾亦恩。賴謙凡一登板雖然讓中國李奕潼敲出安打，但隨後連續解決三名打者，包含送出兩次三振。

中華隊5局下延續攻勢。吳承皓選到保送後，隨後靠著暴投與盜壘一路推進到三壘，富邦悍將第一指名張育豪再補上一支二壘安打，將他送回本壘，追加1分。

接著許書誠敲出左外野安打，又送回張育豪得分，中華隊單局再添2分，比分擴大為4比0。

6局上，賴謙凡續投，面對首名打者鄭子健雖送出保送，但他立即調整狀態，讓王濤揮空三振，並對趙鑫製造滾地出局，場地因雨勢過大一度暫停比賽，賴謙凡未受影響，在比賽重啟後，投出三振。

6局下，中華隊持續給壓力。李楷棋短打推進形成攻勢，帕蘇拉遭觸身球保送，之後蔡琞傑犧牲短打推進，攻佔二、三壘。張乙安再擊出右外野高飛犧牲打送回1分，隨後吳承皓選到保送並利用盜壘與對方捕手失誤連進兩個壘包跑回得分，帕蘇拉也因捕手傳球失誤跑回本壘，中華隊這半局共灌進3分，把比分擴大到7比0。

7局上，蘇嵐鴻登板，連飆3K關門，霸氣守住勝利。台灣在歷年青棒國際賽對中國取得12連勝。