美網世紀對決！38歲喬科維奇硬碰22歲艾卡拉茲　跨世代宿敵之戰

▲艾卡拉茲與喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

當世代傳承的網球夢幻對決成真，總能讓球迷血脈噴張，老一代的球迷曾幻想，博格（Bjorn Borg）能否與桑普拉斯（Pete Sampras）交鋒，或是費德勒（Roger Federer）能與偶像兼後來的教練艾德堡（Stefan Edberg）正面對決；然而，如今在美網男單4強戰，我們即將見證一場真正的跨世代對抗；38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）與22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）之爭。

兩人相差16歲，甚至比博格與桑普拉斯、費德勒與艾德堡的年齡差距還大，這樣的對決在體壇極為罕見；F1的漢米爾頓（Lewis Hamilton）與維斯塔潘（Max Verstappen）雖相差近13歲，仍能成為世紀宿敵；拳擊場上，梅威瑟（Floyd Mayweather）與小13歲的阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）也曾交鋒，但當時兩人並非同處巔峰。

網球界的小威廉絲（Serena Williams）比大坂直美（Naomi Osaka）大16歲，也只交手過4次；相比之下，喬科維奇交手艾卡拉茲的對戰紀錄已來到5勝3敗，台灣時間6日凌晨將迎來第9章。

這段宿敵關係始於2022年馬德里公開賽，當時年輕的艾卡拉茲連續擊敗納達爾與喬科維奇，耗時3小時36分鐘完成驚天冷門；艾卡拉茲賽後激動表示：「這大概是我職業生涯、甚至人生中最美好的一天之一，毫無疑問。」

4個月後，他便成為ATP歷史上最年輕的世界第一，並於2023、2024年連續2屆溫布頓決賽擊敗喬科維奇，證明自己不僅是挑戰者，更是實質威脅；直到2024年巴黎奧運，喬科維奇才奪下生涯唯一缺少的金牌，扳回顏面。此時，艾卡拉茲與辛納（Jannik Sinner）已崛起，兩人合力囊括近7座大滿貫。

能有如此世代交會，歸功於喬科維奇的驚人職業壽命。當代塞爾維亞傳奇球星如今比偶像桑普拉斯退役時（31 歲）多打了7年，卻仍在大滿貫賽場保持4強水準，他甚至在2025年4大滿貫全都打進最後4強。

首度解說兩人交鋒的網球評論員萊斯特（Nick Lester）回憶：「我永遠不會忘記阿格西（Andre Agassi）曾說過，他短暫擔任喬科維奇教練時就覺得，這傢伙就算到了40歲，仍可能站在最高舞台，因為他的身體條件與基因構造，是前所未見的。這話一直印在我腦海裡，當安德烈開口時，大多數人都會聽，如今我們已經不遠了，也許只差幾年，所以我一部分並不意外。」

萊斯特補充說：「不過另一部分的我，或許還是會驚訝。喬科維奇在 38 歲還能與這些年輕人並駕齊驅？老實說，並不。時間無情，他自己知道，我們也都知道。」

雖然坐擁428週世界第一的紀錄，喬科維奇如今已從「獵物」變成「獵人」，艾卡拉茲華麗的全場型打法，逼得他必須提升自己。

今年澳網，喬科維奇再度展現鬥志，他坦言爭冠之路可能要連續擊退艾卡拉茲與辛納：「大家可能都期待最後是他們倆（艾卡拉茲與辛納）的對決，我會試著打亂大多數人的計畫。」

儘管年齡已高，喬科維奇表現依舊不減，今年大滿貫賽事中，唯一能在完整比賽擊敗他的，只有辛納，而且還是2次；他唯一一次失利是澳網準決賽對茲韋列夫（Alexander Zverev）因傷退賽。

萊斯特最後也指出：「我認為辛納與艾卡拉茲把比賽水準推得更高，這在我們以為已經不可能的時候出現，但就年齡差距而言，這確實非同凡響；同時，我覺得這兩人也成了喬科維奇這個年紀仍保持動力的推力，我們甚至能在他賽後的記者會看到那股氣場——別忘了我。」

