「反射神經騙不了人」　林智勝引退賽感嘆力不從心之處

味全龍「大師兄」林智勝7日即將迎來引退最終戰，他感性坦言，年齡的限制讓他深刻體會「反射神經騙不了人」，即便練習狀態仍維持，但比賽時身體已難跟上過往節奏，也因此接受力不從心的現實。

林智勝5日賽前受訪時先透露，雖然近一個月來腦中不斷思考致詞內容，但他不打算寫稿，「因為寫下來就變得不一樣，當下的情緒才是真實的；我不是要上名人堂，像鈴木一朗（日籍MLB傳奇球星）那樣，也不用講英文，所以就發自內心，把謝意傳達給大家，」他笑言，雖然一定會遺漏，但會盡力完成對每個人的感謝。

林智勝也分享，除了家人，還有不少好友將親自到場支持，「明天應該會有兩台遊覽車，從高雄上來的朋友、球友（高爾夫）的朋友，他們願意特地包車來，真的很感謝。」

談到退休心境，林智勝坦言，自己也曾在其他選手引退賽時覺得「他們真的不能打了嗎？」如今輪到自己，才深刻體會到身體的極限，「明明練習都還OK，但比賽時反射神經騙不了人。」

他也提到打擊教練克魯茲當時對自己的提醒：「你43歲就找一個43歲能打到球的動作，這樣比較重要，」也讓他在最後1、2年重新找到打擊的樂趣，即便力不從心，仍能在有限的身體條件下享受比賽。

至於引退賽心情，林智勝笑說「今天就像平常比賽一樣」，無論練球或熱身都保持日常作息，只是被冠上「引退賽」的名稱；他表示，真正感性的時刻將會是在9月7日賽後，當他站上舞台，向一路支持的球迷、親友與隊友致上最後謝意。

