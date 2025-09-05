字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

記者游郁香／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領希臘在歐錦賽小組賽最終戰以90比86擊敗衛冕冠軍西班牙，順利拿下小組龍頭，將在16強賽交手以色列。反觀西班牙吞下2勝3敗，隊史首次在分組賽就遭淘汰，最終僅列第17名，寫下參賽以來最慘紀錄。

希臘此役開局火力兇猛，前12次出手命中10球，多西（Tyler Dorsey）單節手感火燙，4投全中含3顆三分，幫助球隊首節就取得31比20領先。西班牙下半場強勢反撲，靠威利・赫南戈梅茲（Willy Hernangomez）的補籃，終於在末節73比72反超。

不過「字母哥」安戴托昆波隨即連拿4分，把比賽拉回希臘掌控。最後13秒，胡安喬・赫南戈梅茲（Juancho Hernangomez）3罰落空，阿爾達馬（Santi Aldama）也僅兩罰一中，葬送了反撲希望。

「字母哥」首節雖僅得2分，但最終繳出25分、14籃板、9助攻的準大三元表現，成為致勝關鍵；多西轟進6顆三分球，拿下22分、5籃板、4助攻；史盧卡斯（Kostas Sloukas）則有12分、6助攻進帳。西班牙由普拉迪亞（Jaime Pradilla）拿下全隊最高14分；聖蘇佩里（Mario Saint-Supery）進帳13分；阿爾達馬則貢獻12分、6籃板。

▲字母哥安戴托昆波繳出準大三元，率領希臘力退西班牙。（圖／翻攝自FIBA官網）

值得一提的是，西班牙自2000年起僅兩度無緣歐錦賽獎牌，上一次是在2005年屈居第4，如今更首次無緣前10。過去17年面對希臘，他們贏下13戰中的12場，包括2006年世錦賽決賽、2007與2009年的歐錦賽準決賽以及2015年8強戰，這次卻爆冷出局。

希臘總教練史潘諾里斯（Vasileios Spanoulis）直言，「這是我們打過最棒的比賽之一，特別是上半場，不論進攻、防守、球的流動都無懈可擊。」後衛多西則說，「這是歷史性一戰，但我們專注在小組第一，這對我們是很好的心理考驗。」

西班牙主帥斯卡里奧洛（Sergio Scariolo）則坦言，「雖然沒人想以輸球結束，但我為球員的努力驕傲，這支球隊的未來仍然光明。」

▲西班牙首次在歐錦賽分組賽出局，衛冕之路意外終結。（圖／翻攝自FIBA官網）