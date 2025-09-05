運動雲

>

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

▲▼經典賽資格賽練球日，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力運動家年僅19歲的台灣左投林維恩，火速升上2A後，今（5）日迎來初登板，面對遊騎兵2A打線繳出3.1局、失2分、2次三振的好投內容。

林維恩本季為旅美首年，先是跳過新人聯盟從1A起步，季中升至高階1A後持續展現三振能力，在賽季末段被拉上2A，運動家球團對其培養進度表示明確滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林維恩在1A與高階1A合計出賽24場（11場先發），繳出4勝5敗、防禦率3.70的成績，累計投80.1局送出109次三振，且僅有18次保送與2次觸身球，每局被上壘率僅1.05，壓制力極出色。

本場2A初登板，林維恩擔任先發對戰遊騎兵2A，首局面對百大新秀第4名沃爾科特（Sebastian Walcott）遭震撼教育轟出2分砲，一度陷入危機。

不過他立馬恢復穩定，在第2、3局雖各投出1次保送，但皆順利守成未再失分；4局上續投解決首名打者，球隊隨即將他換下，該場無關勝敗。

林維恩此役共用57球，主投3.1局被敲2安、包含1發全壘打，責失2分，另投出2次三振與2次保送，賽後防禦率為5.40。

 
關鍵字： MLB運動家林維恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

「道奇的惡夢」美媒狠批佐佐木朗希　教士沒搶到是不幸中大幸　

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

熱門新聞

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

2怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

3超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

4WB拳擊世錦賽　黃筱雯晉16強

5古林要復出了！陳睦衡奪赴日首勝

最新新聞

1字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！

2林昀儒喊話　下半年衝高世界排名

3道奇忘了享受比賽　羅哈斯有點羞愧

4統一獅主題日孫盛希9/14新莊獻唱！

5慕獅女孩人氣4星　彭彭、岱縈加盟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366