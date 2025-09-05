林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力運動家年僅19歲的台灣左投林維恩，火速升上2A後，今（5）日迎來初登板，面對遊騎兵2A打線繳出3.1局、失2分、2次三振的好投內容。

林維恩本季為旅美首年，先是跳過新人聯盟從1A起步，季中升至高階1A後持續展現三振能力，在賽季末段被拉上2A，運動家球團對其培養進度表示明確滿意。

林維恩在1A與高階1A合計出賽24場（11場先發），繳出4勝5敗、防禦率3.70的成績，累計投80.1局送出109次三振，且僅有18次保送與2次觸身球，每局被上壘率僅1.05，壓制力極出色。

本場2A初登板，林維恩擔任先發對戰遊騎兵2A，首局面對百大新秀第4名沃爾科特（Sebastian Walcott）遭震撼教育轟出2分砲，一度陷入危機。

不過他立馬恢復穩定，在第2、3局雖各投出1次保送，但皆順利守成未再失分；4局上續投解決首名打者，球隊隨即將他換下，該場無關勝敗。

林維恩此役共用57球，主投3.1局被敲2安、包含1發全壘打，責失2分，另投出2次三振與2次保送，賽後防禦率為5.40。