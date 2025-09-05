道奇3：5慘遭海盜橫掃！分區封王魔術數字消滅　大谷翔平掛蛋

There is no one like Paul Skenes pic.twitter.com/w823XCx2Sw — Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 5, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇4日（台灣時間5日）在客場以1比5敗給國聯中區墊底的海盜，苦吞3連敗，本季戰績變為78勝62敗。道奇正力拼避免打外卡系列賽，但同日國聯東區龍頭費城費城人贏球，戰績提升至81勝59敗，使雙方勝差擴大到3場，爭奪直接晉級分區系列賽的情勢更加嚴峻。

面對海盜王牌「怪物」史金恩茲（Paul Skenes），道奇打線毫無辦法。前8名打者全部出局，直到3局才由第9棒拉辛（Dalton Rushing）敲出中右外野全壘打牆直擊的二壘安打，才製造首個得點契機。不過，大谷翔平選到四壞保送形成二壘有人，貝茲（Mookie Betts）隨即擊出游擊滾地球，機會再度熄火。

史金恩茲最終6局用94球，只被敲2安，送出8次三振，僅1次四壞，完全封鎖道奇打線，拿下本季第10勝，球速最快飆到164公里。

道奇先發史奈爾（Blake Snell）首局雖因失誤與四壞陷入危機，但成功脫困，2局又面臨滿壘局面，仍化解危機。不過3局下，海盜靠雷諾茲（Bryan Reynolds）安打與暴投形成三壘有人，由范姆（Tommy Pham）擊出安打先馳得點。

5局下，史奈爾被連續3支安打再失分，隨後又被新秀約克（Nick Yorke）擊出兩分打點二壘安打，再加上卡納里奧（Alexander Canario）的一壘滾地球間接送回1分，單局狂失4分。

史奈爾投5局失5分（9安打、6K、3BB），苦吞敗戰。

▲ 「怪物」史金恩茲（Paul Skenes）夢幻對決「獨角獸」大谷 飆速逼近161公里 。（圖／達志影像／美聯社）

牛棚方面，恩里奎茲（Edgardo Enriquez）、耶茲（Kirby Yates）、德雷爾（Jack Dreyer）聯手3局無失分，暫時止血。 落後5分的道奇在9局展開反攻，貝茲率先轟出陽春炮，避免連兩戰遭完封。

接著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、康佛托（Michael Conforto）連續安打，再靠帕赫斯（Andy Pages）的內野安打追回1分。2出局後，羅哈斯（Miguel Rojas）補上安打再添1分，把差距縮小到2分，但最後代打捕手羅特貝特（Ben Rortvedt）揮空三振，無功而返。

大谷翔平此戰以「第一棒、指定打擊」先發，雖然有一次保送，但3打數未能擊出安打。

面對去年拿下國聯新人王的「怪物右腕」史金恩茲，大谷首局首打席被98.8英里（約159公里）的速球三振。

3局兩出局二壘有人時，選到保送上壘。 6局落後5分時，大谷第3打席再度登場，先連看兩顆變化球，隨即遭外角高達98.3英里（約158.2公里）的速球三振。

加上4月25日的前一次交手，大谷本季對戰史金恩茲累計5打數無安打，僅1次四壞、3度遭三振，完全被這位新生代強投壓制。

▲ 史金恩茲。（圖／達志影像／美聯社）