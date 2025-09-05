史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

▲ 史基恩茲（Paul Skenes）女友、體操選手兼超人氣網紅鄧恩（Olivia Dunne）現身觀戰，見證男友三振大谷的瞬間 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

海盜「怪物」投手史金恩茲（Paul Skenes）4日（台灣時間5日）在主場對戰道奇，大戰大谷翔平。他的女友、體操選手兼超人氣網紅鄧恩（Olivia Dunne）現身觀戰，見證男友三振大谷的瞬間，興奮到在看台上大喊並和周邊觀眾擊掌慶祝。

鄧恩當天也在Instagram限時動態上分享影片，記錄史金恩茲首局用98.8英里（約159公里）的直球三振大谷的畫面，並寫下「It’s lit（超讚）」。

年僅21歲的鄧恩，不僅是美國體操選手，更是社群超級網紅，Instagram坐擁540萬粉絲、TikTok粉絲數更高達800萬。這天她身穿黑色無袖上衣，專注替男友加油，成為場邊另一大亮點。

鄧恩與史金恩茲的相遇始於大學時期。兩人同在路易斯安那州立（LSU）大學就讀，並在校園中結識。

鄧恩去年9月在強森（Flau’jae Johnson）的Podcast節目《Best of Both Worlds》中分享這段故事，回憶起初見時便被史金恩茲 6呎6吋（約198公分）的身高吸引，立刻對他留下深刻印象。

2023年，史金恩茲以狀元身分加盟海盜，並在8月承認與鄧恩交往；年底兩人共度紐約聖誕，感情逐漸曝光。2024年，鄧恩先隨LSU體操隊奪下NCAA冠軍，隨後在5月現身支持男友大聯盟初登板，7月兩人於全明星賽紅毯攜手亮相，10月甜蜜慶生，11月再一起登上ESPN節目，成為棒球與體操界受矚的「體壇情侶檔」。

史金恩茲最終投6局，每局都有三振演出，共奪下8K，僅被擊出2支安打，完全封鎖道奇打線。賽前防禦率為2.05，此役下修至1.98，繼續穩居全聯盟之首。