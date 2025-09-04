▲林智勝引退紀念商品正式開賣 傳奇榮耀周邊限量登場。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值得收藏的精緻周邊，陪伴球迷一同見證林智勝的最後一役。



本次紀念商品將同步於實體與線上通路限量販售，實體通路將於9月5日（五）14:00在臺北大巨蛋B2商店正式開賣，線上商城預購時間則自9月4日（四）中午12:00起至9月8日（一）中午12:00截止，預計10月20日（一）起陸續出貨。

引退紀念商品完整清單

林智勝引退系列賽紀念小球棒組｜售價：1,680元

林智勝生涯獎項紀念T恤（黑｜尺寸 S–5XL）｜售價：980元

林智勝引退系列賽棒球帽｜售價：880元

林智勝引退系列賽實戰用球｜售價：850元

林智勝引退主視覺紀念毛巾｜售價：380元

林智勝引退系列賽紀念木片球架（不含球）｜售價：310元

林智勝引退系列賽紀念金箔鈔票組｜售價：1,310元

（此為鈔票風格設計之紀念票卡，僅作紀念用途，非法定貨幣）



此外，悠遊卡公司特別獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝。每套內含2款卡片，自9月1日上午11：00起至9月9日23：59止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、萊爾富、誠品線上、momo購物網、博客來悠遊卡旗艦館、PChome24h購物同步開放預購；憑著這份紀念套組，讓每一位曾被他感動過的你我，能以一份收藏，延續這段難忘的旅程。



大師兄的謝幕一揮，不只是棒球場上的終章，更是一段屬於全體龍迷的共同記憶。球迷朋友絕對不要錯過這波「林智勝引退紀念商品」限量收藏，一同留下屬於你的傳奇時刻！

實體與線上購買資訊

線上商城：https://pse.is/77gx3z

實體商店臺北大巨蛋營業時間：9/5（五）14:00起至活動結束後30分鐘；9/6（六）、9/7（日）12:00起至活動結束後30分鐘。