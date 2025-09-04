查普曼遭禁賽　巨人與落磯衝突多人被罰

▲舊金山巨人、科羅拉多洛磯一役爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊三壘手查普曼（Matt Chapman）因在比賽中與落磯隊投手弗里蘭（Kyle Freeland）發生肢體接觸，3日（台灣時間4日）被大聯盟處以一場禁賽與罰款，不過他已提出上訴，處分將延後執行。

衝突發生在巨人與落磯比賽首局。迪佛斯（Rafael Devers）轟出兩分全壘打，停留過久欣賞擊球，引發弗里蘭不滿，雙方互嗆後場面失控，板凳清空。

查普曼、弗里蘭與巨人游擊手亞當斯（Willy Adames）當場被驅逐出場。 大聯盟宣布，查普曼因「推擠」弗里蘭遭到禁賽與罰款。弗里蘭、亞當斯與迪佛斯則各被罰款。

查普曼原定隔日執行禁賽，但由於提出上訴得以暫緩，並在比賽第二局敲出全壘打，助巨人先馳得點。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「老實說，我們不覺得是我們挑起的。事情就是這樣，現在進入上訴程序，我們會看結果如何。只是我們希望沒有人被禁賽，但結果還是發生了。」

落磯總教練謝佛（Warren Schaeffer）替愛將抱屈，「迪佛斯看球看太久，這讓凱爾覺得被冒犯，我百分之百支持他。球場上有時會發生這些狀況。很多人說要『讓年輕人盡情表現』，但在自己的主場被挑釁，就是另一回事。」

目前巨人正值分區爭奪戰關鍵期，查普曼是否能在上訴中減輕處分，將影響球隊戰力調度。