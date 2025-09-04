運動雲

>

阿利亞西姆逆轉淘汰澳洲一哥　睽違4年再闖美網4強

▲阿利亞西姆逆轉淘汰澳洲一哥　睽違4年再闖美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿利亞西姆逆轉淘汰澳洲一哥　睽違4年再闖美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2021年首次挺進美網4強的加拿大名將阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime），今年再度於紐約重返準決賽；他在4小時10分鐘的4盤激戰中，力挫大會第8種子、澳洲一哥德米瑙爾（Alex de Minaur），成功晉級美網4強，比數為4-6、7-6（7）、7-5、7-6（4）。

這場比賽過程驚險，阿利亞西姆一度面臨2盤落後危機，卻在第2盤搶7中挽救盤末點，耗時85分鐘扳平戰局，並在後續關鍵時刻展現韌性，最終逆轉取勝；這也是他生涯第2次站上大滿貫4強舞台，下一戰將遭遇衛冕冠軍楊辛納（Jannik Sinner）或義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

賽後，奧格-阿利亞西姆在場邊訪問時直言：「今天整場比賽充滿了緊張感，並不是每一刻都好看，但這就是大滿貫比賽，有些時候你感覺不到最佳狀態，但我願意全力以赴，深挖潛能，才能站在這裡。」

他進一步表示：「感覺太棒了，四年前……感覺更久。這幾年非常艱難，但能回到四強真的很美好，到目前為止這是一個很棒的比賽，但還沒結束，還有比賽要打，最大的挑戰還在前方，但這就是我為之而活的理由。」

今年賽季初，阿利亞西姆先後在阿德雷德與蒙彼利埃封王，一度讓他燃起闖進Nitto ATP年終總決賽的希望；雖然中途陷入低潮，但此次美網的驚豔表現，包括第3輪擊敗3號種子茲韋列夫（Alexander Zverev），讓他在 PIF ATP年終總決賽積分榜上躍升8名至第10位。

在第4盤搶7局中，雙方各送出2次雙發失誤，最終由阿利亞西姆頂住壓力，成為繼拉奧尼奇（Milos Raonic，3度）之後，第2位多次闖進大滿貫4強的加拿大男子選手。

比賽過程中，德米瑙爾展現出招牌的防守韌性，他在第2盤甚至追到高吊球後，擊出一記華麗的「穿越胯下擊球」正中界線，迫使阿利亞西姆回擊失誤，瞬間點燃亞瑟·阿許球場的觀眾。

然而，第2盤錯失破發優勢後，德米瑙爾的精準度逐漸下滑。阿利亞西姆趁勢反攻，並在第4盤從破發落後狀態中強勢反撲，他將自己在美網搶7戰的戰績提升至13勝4負，並最終以強勢主動的打法跨過終點，將與德米瑙爾的Lexus ATP對戰紀錄改寫為3勝1負。

