大谷翔平帶病奮戰敲雙安　道奇得點圈熄火0：3遭完封

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇3日主場續戰海盜，以殘壘過多、自行斷送攻勢，最終0：3遭完封，再度不敵海盜，苦吞二連敗。 雖然大谷翔平因身體不適取消先發投球，但仍以打者身份先發出賽，連續第二場繳出「猛打賞」表現，無奈打線無法串連。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前透露，大谷自前一天起就感到不適。比賽中也可見他在打席上鼻子不舒服的模樣。

不過，大谷仍展現拚戰精神，第3打席在2好球後鎖定內角低點變化球，擊出二壘打。第4打席更是在內角速球打到手部時痛喊「痛っ！」，但仍全力奔跑形成內野安打，展現拚勁。

然而道奇打線壓力全落在大谷身上，整場比賽完全串聯不起來。2局無人出局滿壘、3局兩出局滿壘都無法把握。全場得點圈11打數0安打，關鍵時刻缺乏一棒，讓大谷兩度站上得點圈也無功而返。9局下，大谷面對低角度變化球揮空三振，成為最後一名出局打者。

頂替大谷先發的右投席漢（Emmet Sheehan）首局就挨陽春砲，2局再被轟，5局途中退場，失2分。第2任投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）同樣遭轟，讓道奇最終敗於對手3發陽春砲。

雖然道奇吞下連敗，但分區第二的教士同日落敗，雙方差距維持在2.5場勝差。