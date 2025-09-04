佐佐木朗希球速下滑難題仍未解　羅伯斯直言「下一步不確定」

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

持續在小聯盟調整的道奇右投佐佐木朗希，2日在（台灣時間3日）3A先發，首局便遭遇亂流，被擊出兩發兩分砲，單局失掉4分，最終投滿5局完成任務，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）要求的「最重要課題」仍未解決。

佐佐木本季是挑戰大聯盟的第一年，至今8場先發累積1勝1敗、防禦率4.72。不過5月13日（台灣時間14日）因右肩夾擠，進入大聯盟傷兵名單，之後持續進行復健。

佐佐木此役首局兩出局後突然崩盤，先是觸身球後挨2分砲，接著又四壞保送後再被轟2分砲，單局失掉4分。就在第二發全壘打後，球場意外發生燈光熄滅事故，賽事被迫中斷約20分鐘。

意外的中斷似乎成了轉捩點。回到投手丘後，佐佐木大幅改善控球，前19球僅有8球進好球（好球率42.1%），中斷後50球卻投出34球好球，好球率提升至68%。其中第4、5局分別僅用7球、10球就快速解決對手，投出省力內容。 最終他完成5局投球，被敲3安打、4失分，另有2次保送，防禦率從7.00升至7.07。

羅伯斯此前強調，佐佐木要想重返大聯盟，必須滿足三大條件：投滿5局、提升控球精準度，以及保持球速穩定。

對於佐佐木朗希的下一步計畫，羅伯斯直言，「老實說，還不確定。」球隊仍在考慮，是否要讓他繼續在小聯盟累積實戰，或返回亞利桑那訓練基地調整動作與體能。 他在上一場（8月26日）最快球速逼近98.8英里（159公里），此役最快96.9英里（155.9公里），均速94.4英里（151.9公里），顯示狀態明顯下滑。

這與他在亞利桑那感覺右肩不適時的球速下滑情況相似，引來媒體追問「是否仍有傷勢隱憂」。羅伯斯僅回應，「就我所知，他是100%健康的。」

目前道奇先發輪值完整，且球隊正處於爭奪分區的重要關頭。羅伯斯強調，「對上3A打者，本應該要有更好的結果。現在是爭冠期，若想擠進輪值，必須交出壓倒性的表現。」

「他的天賦毫無疑問，但實際表現沒有跟上。球威和球速都需要再上一層樓，他本身也該意識到危機感。」羅伯斯說。

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）