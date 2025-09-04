運動雲

>

佐佐木朗希球速下滑難題仍未解　羅伯斯直言「下一步不確定」

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

持續在小聯盟調整的道奇右投佐佐木朗希，2日在（台灣時間3日）3A先發，首局便遭遇亂流，被擊出兩發兩分砲，單局失掉4分，最終投滿5局完成任務，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）要求的「最重要課題」仍未解決。

佐佐木本季是挑戰大聯盟的第一年，至今8場先發累積1勝1敗、防禦率4.72。不過5月13日（台灣時間14日）因右肩夾擠，進入大聯盟傷兵名單，之後持續進行復健。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐佐木此役首局兩出局後突然崩盤，先是觸身球後挨2分砲，接著又四壞保送後再被轟2分砲，單局失掉4分。就在第二發全壘打後，球場意外發生燈光熄滅事故，賽事被迫中斷約20分鐘。

意外的中斷似乎成了轉捩點。回到投手丘後，佐佐木大幅改善控球，前19球僅有8球進好球（好球率42.1%），中斷後50球卻投出34球好球，好球率提升至68%。其中第4、5局分別僅用7球、10球就快速解決對手，投出省力內容。 最終他完成5局投球，被敲3安打、4失分，另有2次保送，防禦率從7.00升至7.07。

羅伯斯此前強調，佐佐木要想重返大聯盟，必須滿足三大條件：投滿5局、提升控球精準度，以及保持球速穩定。

對於佐佐木朗希的下一步計畫，羅伯斯直言，「老實說，還不確定。」球隊仍在考慮，是否要讓他繼續在小聯盟累積實戰，或返回亞利桑那訓練基地調整動作與體能。 他在上一場（8月26日）最快球速逼近98.8英里（159公里），此役最快96.9英里（155.9公里），均速94.4英里（151.9公里），顯示狀態明顯下滑。

這與他在亞利桑那感覺右肩不適時的球速下滑情況相似，引來媒體追問「是否仍有傷勢隱憂」。羅伯斯僅回應，「就我所知，他是100%健康的。」

目前道奇先發輪值完整，且球隊正處於爭奪分區的重要關頭。羅伯斯強調，「對上3A打者，本應該要有更好的結果。現在是爭冠期，若想擠進輪值，必須交出壓倒性的表現。」

「他的天賦毫無疑問，但實際表現沒有跟上。球威和球速都需要再上一層樓，他本身也該意識到危機感。」羅伯斯說。

▲▼道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇佐佐木朗希投球小聯盟教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

退休倒數？皮爾斯預言詹皇迎最後一季　「他是傳奇但時間到了」

退休倒數？皮爾斯預言詹皇迎最後一季　「他是傳奇但時間到了」

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門新聞

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

讀者回應

﻿

熱門新聞

1繼林郁婷後　阿爾及利亞克莉芙也缺席WB

2李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

3大谷今只打不投 羅伯斯：胸悶＋咳嗽

4林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

5第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

最新新聞

1返日前自薦！前田健太3A險締無安打

2佐佐木失速難題仍未解　羅伯斯說重話

3阿尼西莫娃擊退斯威雅蒂闖美網4強

4王建民的「都市傳說」　他親自證實了

5大谷今只打不投 羅伯斯：胸悶＋咳嗽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366