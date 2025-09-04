韓國U18陣容鎖定選秀大物　狀元候補朴錫珉之子扛王牌

▲朴錫珉之子朴俊鉉 。（圖／截自KBSA官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

U18韓國隊陣容不容小覷，不乏已經被韓職鎖定的首輪大物，韓職名將朴錫珉之子朴俊鉉 （音譯，下同）更是狀元候補。近況火燙的申宰寅選秀排在前面順位，也是必須提防的打者。

隨著金聖俊加盟遊騎兵、文書準加盟藍鳥，都沒有入選U18代表隊，韓媒《韓國日報》以「『說我們弱？證明給你看！』 韓國U18青棒代表隊喊出團結奪冠」為題報導。

總教練石壽哲強調：「球員們反而說『我們哪裡弱？』，這支隊伍最強的地方就是團結，沒有特別突出的個人，而是以團隊戰力來應戰。」隊長吳宰源也喊話：「我們的目標就是全勝奪金，絕不會輸給任何一支隊伍！」

朴俊鉉最快球速達到157公里，集訓期間曾達到155公里，他表示，「我最想在日本戰上場！聽說日本陣中左打者很多，但我不會在意打者類型，就按照平常心享受比賽，和隊友一起贏下所有比賽。」

崔曜翰是首位以俱樂部成員加入國家隊的左投，球速超過145公里，陣中還有一位左投朴俊成，面對強隊表現同樣出色。193公分的長人投手申東健放球點高是優勢，變化球完成度佳也很耐投。替補傷兵入隊的金耀烈是一名側投，直球約140公里，控球還不錯。

打線方面，韓國國內賽事累計7轟長打火力的金建輝，都在熱身賽固定扛第4棒指定打擊。申宰寅埋伏在後排第5、6棒，9月2日對戰KBSA明星隊繳出單場4安打的火燙表現。國內比賽打擊率破4成的吳宰源則是固定的開路先鋒，扛中外野手守備範圍相當大。游擊手朴翰潔攻守穩定也有機會排前三棒。左打金智碩具備中長程火力，多鎮守三壘。

此外，韓職選秀將於9月17日舉辦，U18世界盃是這些高三應屆畢業生的最後一個展示舞台，U18國家隊成員有望衝擊前兩輪。韓國自1981年首屆參賽以來，曾在1994、2000、2006、2008年等 5度奪冠。上屆2023年於台灣舉辦的比賽則獲得 季軍。