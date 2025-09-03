徐若熙7局無安打勝投飛了！林泓育再見安打　桃猿2比1逆轉勝

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍王牌徐若熙滿血回歸，3日對戰樂天桃猿繳出7局無安打的好投。不過8局換上林凱威，1出局後被林承飛敲出全場第一支安打，無安打比賽破功，但隨即穩住局面。但陳冠偉在9局下兩出局後，連兩保送，又被林智平敲出安打扳平，林泓育掃出再見安打2比1逆轉勝。



徐若熙日前因蜂窩性組織炎缺席，前一次出賽是8月17日。休息近兩週重返一軍後，他展現強大壓制力，連續6局讓對手三上三下，其中3局下還投出單局三連K。

他直到7局下兩出局後，才因對林智平投出保送讓打者上壘，當下露出懊惱神情，教練團也隨即喊暫停。隨後他三振林泓育，完成單場第8K。徐若熙投滿7局，用球98球，完成任務退場。接替的林凱威雖被敲安，但立刻製造雙殺化解危機；9局陳冠偉雖被成晉敲安，但靠著阻殺盜壘，守住1分差勝利。

桃猿先發投手黃子鵬則甩開前幾戰被狙擊的陰影，全場唯一失分發生在2局上，遭前隊友朱育賢轟出陽春砲。黃子鵬主投6.2局，被敲5安，送出1保送、1三振，僅失1分，繳出優質先發內容。

