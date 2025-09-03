運動雲

>

徐若熙7局無安打勝投飛了！林泓育再見安打　桃猿2比1逆轉勝

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍王牌徐若熙滿血回歸，3日對戰樂天桃猿繳出7局無安打的好投。不過8局換上林凱威，1出局後被林承飛敲出全場第一支安打，無安打比賽破功，但隨即穩住局面。但陳冠偉在9局下兩出局後，連兩保送，又被林智平敲出安打扳平，林泓育掃出再見安打2比1逆轉勝。

徐若熙日前因蜂窩性組織炎缺席，前一次出賽是8月17日。休息近兩週重返一軍後，他展現強大壓制力，連續6局讓對手三上三下，其中3局下還投出單局三連K。

他直到7局下兩出局後，才因對林智平投出保送讓打者上壘，當下露出懊惱神情，教練團也隨即喊暫停。隨後他三振林泓育，完成單場第8K。徐若熙投滿7局，用球98球，完成任務退場。接替的林凱威雖被敲安，但立刻製造雙殺化解危機；9局陳冠偉雖被成晉敲安，但靠著阻殺盜壘，守住1分差勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿先發投手黃子鵬則甩開前幾戰被狙擊的陰影，全場唯一失分發生在2局上，遭前隊友朱育賢轟出陽春砲。黃子鵬主投6.2局，被敲5安，送出1保送、1三振，僅失1分，繳出優質先發內容。

徐若熙日前因蜂窩性組織炎，前一次出賽是8月17日，休息近兩週回歸一軍，繳出相當有壓制力的內容連續6局演出3上3下，包含3局下演出單局連續3次三振。

徐若熙直到7局下兩出局後，才對林智平投出保送上壘，他當場露出懊惱神情，教練團也隨即喊暫停，隨後三振林泓育，達成單場第8K。投完7局，用球數達到98球，完成任務退場。第二任投手林凱威雖然被敲出安打，不過馬上製造雙殺化解危機，陳冠偉被成晉敲出安打，不過抓到盜壘阻殺，保送林立、陳晨威後，遭林智平狙擊扳平，林泓育再見安打當英雄。
 

關鍵字： 味全龍徐若熙樂天桃猿棒球投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1悍將終結洲際魔咒　逃過零勝恥辱

2徐若熙7局無安打退場

3李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

4雲豹新陣容亮相　林信寬喊話必勝

5北一女、南湖高中闖冠軍戰

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366