夢想家連兩年赴日打熱身賽　盧秀燕力挺以籃球推動城市外交

▲▼夢想家再啟國際城市籃球交流。（圖／夢想家提供）

▲夢想家再啟國際城市籃球交流。（圖／夢想家提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家職業籃球隊今（3）日正式啟程，展開新球季的首場國際交流賽！繼去年夏天首度赴日與仙台89ERS交手後，今年夢想家再度踏上日本舞臺，將於9月5日晚上6點05分（台灣時間）在秋田市立體育館對戰B.LEAGUE勁旅秋田北部喜悅，連續兩年以跨國移地熱身賽揭開新賽季序幕。

▲▼夢想家再啟國際城市籃球交流。（圖／夢想家提供）

夢想家自2021年以臺中為主場，積極推動在地職籃發展，並肩負「以籃球行銷臺中、行銷臺灣」的使命。此次遠征日本，特別獲得市長盧秀燕大力支持，期望透過體育交流展現臺中能量。總經理韓駿鎧強調，「延續去年與仙台的交流成果，我們深信國際比賽能幫助球員累積更多經驗，也進一步推廣臺灣籃球文化。」

新任總教練簡浩直言，日本球隊防守壓迫強度高，不僅要贏球，更希望球員能把訓練成果發揮出來，「順利協助球隊的準備是總教練重要的工作，也很期待在這次機會能幫助球隊展現應有的實力。」

▲▼夢想家再啟國際城市籃球交流。（圖／夢想家提供）

這場秋田交流賽不僅是夢想家新球季的第一場正式亮相，更象徵球隊走向國際的決心。夢想家將透過比賽展現團隊拚戰精神，同時推廣臺中在地文化與觀光，學習日本職籃經營經驗，深化臺日籃球與城市間的友誼。

夢想家球團也呼籲球迷持續關注官方社群，掌握第一手在日本的動態與比賽花絮，一同見證新球季的起點。

