▲臺東大學多點開花！3、6兩局猛攻奠勝基 9比2擊退高雄大學。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰 / 桃園報導

臺東大學今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與高雄大學的激烈交鋒，雙方前2局均未能突破對方，不過臺東大學自3局起便展現兇猛打擊火力，3、6兩局各灌4分奠定勝基，最終以9比2擊敗高雄大學，旗開得勝。

比賽前2局雙方互繳白卷，高雄大學在2局下半雖靠著陳維恩獲得保送上壘，但隨後盜壘失敗，無功而返；戰局來到3局上半，臺東大學打線全面甦醒：廖元億、陳逸恩、蔣林昱承連敲安打攻下首分，接著尹蓋．法拉斯再補上安打擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時高雄大學緊急換投仍無法止血，東大余彥緯適時敲安，一口氣再添2分，臺東大學單局進帳4分，取得4比0絕對優勢。

5局上半，臺東大學靠著保送與安打再添保險分，由高士凱適時安打送回隊友，比分來到5比0；到了6局，臺東大學再度掀起火力，邱彥祖掃出關鍵二壘安打，清空壘包打回3分，將比分一舉拉開至8比0，隨後王聖恩補上安打再添1分，臺東大學建立9比0的大幅領先。

▲臺東大學多點開花！3、6兩局猛攻奠勝基 9比2擊退高雄大學。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



雖然一路被壓制，高雄大學在7局下半展開最後反撲；許承勛、鍾超然先後上壘後，靠著投手暴投終於打破鴨蛋，隨後再由陳仕達滾地球帶有打點追回1分，此時魏宏燁再補上一支三壘安打，無奈仍無力延續攻勢，最終高雄大學僅追回2分，以2比9吞下敗仗。