斯威雅蒂直落二闖美網8強　笑稱比完球還要「續攤」練習

記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）在美國網球公開賽女單第4輪以6比3、6比1輕取俄羅斯好手亞歷山德洛娃（Ekaterina Alexandrova），順利晉級8強；這是斯威雅蒂職業生涯第13次大滿貫8強之旅，今年四大賽全數闖進8強，展現出穩定的頂尖實力。

Iga: "Just my coach. I asked him to book like 10 minutes of the practice courts if it's possible" September 1, 2025

比賽僅耗時64分鐘就結束，斯威雅蒂卻沒有急著慶祝，反而拿起手機聯繫教練，要求安排練習場地；「我請教練幫我預訂10分鐘的練習場，如果可能的話，」她在賽後場邊訪問中笑著說。

與前兩輪比賽不同，斯威雅蒂此役幾乎毫無破綻，全場轟下21記致勝分（其中包括7記發球直接得分），僅出現13次非受迫性失誤，她在比賽中僅被破發一次，其餘時間幾乎完全掌控局勢。

談到表現時，斯威雅蒂直言自己最滿意的是專注度：「我感覺自己真的在我的泡泡裡、在專注的狀態中，有時候我會做一些有風險的決定，但我覺得我逼著球進去了。」

亞歷山德洛娃本季打出職業生涯最佳大滿貫表現，連續3項大賽打進16強，但依舊未能跨過8強門檻；雖然她今年已收下38勝，上週更闖進蒙特雷決賽，排名衝上生涯新高第12，但此役無法發揮強勢火力。

首盤3比3時，她在面對破發點時竟將一記大好機會的正拍打進網，隨後又連續2次雙誤加上掛網的小球，拱手送出首盤；第二盤更陷入失誤泥沼，僅再拿下1局。

今年24歲的斯威雅蒂，本季已先後奪下溫布頓與辛辛那提冠軍，近19場比賽拿下18勝；她今年4大賽全數闖進至少八強，成為自2005年18歲的莎拉波娃（Maria Sharapova）以來，最年輕完成此壯舉的球員。

這是斯威雅蒂職業生涯第13次大滿貫8強，在現役球員中僅次於大威廉絲（Venus Williams，39次）、阿札倫卡（Victoria Azarenka，18次）與莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka，14次）；並追平斯維托麗娜（Elina Svitolina）與剛退役的克維托娃（Petra Kvitová）。

接下來，斯威雅蒂將對上8號種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），這可能是溫網決賽的重演；或者挑戰18號種子瑪雅（Beatriz Haddad Maia）。