▲偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安 助東大9比2力退高大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

臺東大學今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與高雄大學的激烈交鋒，此役東大順利以9:2勝出；勝利關鍵來自於邱彥祖在6局上半掃出的清壘二壘安打，一棒灌進3分徹底拉開比數，賽後邱彥祖坦言給自己打擊表現打80分，並直言守備仍需加強，盼向偶像-中信兄弟游擊手江坤宇看齊。

比賽進入3局上半，臺東大學打線全面甦醒，連續安打與保送串聯形成大局，單局攻下4分，取得4:0領先。雖然高雄大學試圖止血換投，但臺東大學掌握住對手控球不穩的機會，不斷擴大領先。

5局東大再靠高士凱安打添得保險分，6局上半邱彥祖掃出清壘二壘安打，一口氣打回3分，將比分擴大至8:0，隨後王聖恩再補上安打，進一步拉開至9:0。高雄大學雖在末局靠暴投與滾地球進帳2分，但仍無力逆轉。

賽後，臺東大學總教練王信民談到勝利關鍵時表示：「關鍵在於對方投手的保送以及一些失誤，讓我們能夠把握機會，攻下大局；我們也在訓練這個新的一批，二年級的看能不能讓他們成長快一點，增加一點比賽經驗。」

本場比賽的最大亮點，無疑是打出關鍵清壘安打的邱彥祖。他在6局上半於滿壘時擊出二壘安打，直接掃回3分，徹底擊潰對手反攻氣勢；談到自己的表現，他給自己80分的評價：「打擊的話，應該給自己80分，因為場上的狀況都有去用頭腦做策略進攻。」

至於那支清壘安打，他直言是抓對方的直球做攻擊；不過邱彥祖最後也坦言自己仍有改進空間：「我覺得守備吧，因為到後面的時候有點亂掉。」

談到偶像，他最後則提到自己最喜歡中信兄弟明星游擊手江坤宇：「因為他不管是打擊還是守備的能力都很好。」