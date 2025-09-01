運動雲

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰U18世界盃，中華隊移師沖繩展開熱身賽，1日與日本社會人大開發交手，4名二刀流後援亮相，帕蘇拉‧塔基斯利尼安投打俱佳，蔡琞傑中繼2局無失分，率隊以4比1獲勝。

何樺先發首局失1分後隨即穩住陣腳，中華隊前5局遭到對方壓制，直到6局上才展開反攻。右外野手發生失誤讓才鋒直奔三壘，帕蘇拉隨後掃出安打追平比數，再靠著游能茗的高飛犧牲打以及對方捕手捕逸，攻下超前分。

7局上中華隊再度發動攻勢，張乙安率先敲出二壘安打，許書誠執行短打推進，曾聖恩適時安打再添保險分，帕蘇拉接著敲出三壘安打擴大領先，最終就以4比1逆轉勝。

先發投手何樺投2局，被敲1支安打，有3次保送失1分。日前腳扭傷的兄弟首輪好手蔡琞傑已無大礙，此戰中繼2局，未被敲安打，三振、保送各1次，無失分。李楷棋、帕蘇拉各接替1局，張乙安後援2局，合計4名二刀流投手後援登板都無失分。

中華隊29日以7比12不敵日本社會人球隊Enagic，30日再以3比5敗給沖繩電力，31日休兵並安排參訪行程。1日旗開得勝擊敗大開發，2日將迎戰熱身賽最後一戰，對手是U18美國隊。

▲▼U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

