自封NBA第二射手！　前金塊冠軍小波特：只有柯瑞比我準

前金塊冠軍射手小波特（Michael Porter Jr.）向來敢言，不過這回他談到NBA最佳射手排行時，卻意外獲得不少認同。他在直播中豪語表示，「柯瑞（Stephen Curry），是唯一我承認他比我準的射手。」將自己定位為當今聯盟的「第二射手」。

27歲的小波特今夏被交易到籃網，他自信擁有世界頂尖的投籃能力，他近日在直播中自信表示，「你能點名幾個在聯盟裡投籃一定比我準的球員嗎？柯瑞，只有他，我願意承認他明顯比我準。」勇士天王柯瑞被譽為史上最佳射手，生涯9589次三分出手、命中率42.3%，手握4座總冠軍與11次全明星紀錄，無人能出其右。

▲小波特自認是聯盟「第二射手」，僅承認勇士天王柯瑞比他強。（圖／達志影像／美聯社）

小波特進一步點名其他能與自己相提並論的射手，「湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、楊恩（Trae Young）、里拉德（Damian Lillard），還有像羅賓森（Duncan Robinson），都可以跟我在同一層級，但柯瑞是唯一明顯比我強的。」

前勇士核心湯普森在勇士11季，三分球命中率41.3%，6009次出手成就了無數經典時刻；杜蘭特在灣區3季，1113次三分出手、命中率38.4%，同樣具代表性。至於里拉德的生涯三分命中率為37.1%，總出手7556次，也有不容小覷的外線火力。

過去小波特因狂言屢遭外界批評，不過這次他將自己定位在「柯瑞之下」，而他與其他頂級射手分居在第二梯隊，倒是讓球迷認為言之有理，畢竟他生涯三分命中率達40.6%，確實有資格躋身聯盟頂尖射手行列。

▲柯瑞被譽為史上最佳射手，生涯三分命中率42.3%，手握4冠與11次全明星紀錄。（圖／達志影像／美聯社）